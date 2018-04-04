AVRASYA TÜNELİ TRAFİĞE AÇILDI 

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çift yönlü kapatılan Avrasya Tüneli, saat 05.00\'da yeniden trafiğe açıldı.
Avrupa ile Asya\'yı boğazın altından birleştiren, Avrasya Tüneli\'nde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle gece 00.00\'da çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Tünelin girişini belediye işçileri duba koyarak kapatırken, sürücüler başka güzergahlara yönlendirildi. 5 saat süren çalışmaların ardından araç trafiği yeniden sağlanmaya başlandı.
Görüntü Dökümü:
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-İşçilerin dubaları koyması
-Araçların başka güzergaha yönlendirilmesi
-Trafikten detay
-Tünelin kapalı olduğu yazan levhalar
-Trafiğe açılan tünelden görüntü
-Genel ve Detaylar
,04.04.2018 - 01.18 Haber Kodu : 180404003