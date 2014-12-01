Avrasya Tüneli kavşak çalışması başlıyor

İstanbul Boğazı'nı karayolu tüp geçişiyle aşacak Avrasya Tüneli Projesi kapsamında son adımlar atılıyor. Bu çerçevede yarın Samatya'da yol ve kavşak yapımı için çalışmalara başlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karayolları Bölge Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar Samatya kavşağında başlayacak.

Sahil Kennedy Caddesi - Bakırköy - Yenikapı istikametinde yapılacak yol ve kavşak yapımı nedeniyle, Samatya -Yenikapı arasındaki trafik akışı, geçici olarak değiştirilecek. Çalışmalar süresince kapatılacak olan iki şerit yerine araçlar tercihli yolu kullanacak.

Samatya girişindeki trafik ışıklarından itibaren Yenikapı yönüne trafik 2 Aralık saat 02.00'den itibaren tercihli yoldan verilecek. 1. etap çalışmaların 6 ay içinde tamamlanması planlanıyor.