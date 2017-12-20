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Avrasya Tüneli araç trafiğine açıldı

2 saat kapalı kalan Avrasya Tüneli çalışmalar sonrasında tekrar trafiğe açıldı

20 Aralık 2017 03:58

İstanbul'da Avrasya Tüneli gece saat 00.00 ile 02.00 arasında yapılan çalışmalar nedeniyle trafiğe çift yönlü olarak kapatıldı. Tünele gelen araçlar başka güzergahlara yönlendirildi. Yapılan çalışmalarında ardından tünel yeniden araç trafiğine açıldı.

Daha önceden yapılan açıklamada “20.02.2017 tarihinde saat 00.00 - 02.00 saatleri arasında tünel işletmesi kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak trafiğe kapatılacaktır” ifadelerine yer verilmişti.

2 saat kapalı kalan olan Avrasya Tüneli çalışmalar sonrasında tekrar trafiğe açıldı.

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