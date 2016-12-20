Avrasya Tüneli açıldı

Avrasya Tüneli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar ve yabancı konukların katıldığı bir törenle açıldı.

Asya ile Avrupa kıtasını deniz tabanının altından karayoluyla birleştirecek Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve çok sayıda yabancı konuğun katılımıyla hizmete açıldı. Törene çok sayıda vatandaş da katıldı.

İstanbul'da ulaşımı kolaylaştırmayı ve trafiği azaltmayı hedefleyen tünel sayesinde kentin iki yakasındaki mesafenin 15 dakikada geçilebilmesi öngörülüyor. 5,4 kilometre uzunluğundaki Avrasya Tüneli, deniz tabanı altına özel bir teknoloji ile inşa edilen iki katlı tünelden ve bağlantı tünellerinden oluştuyor. Denizin 100 metre altındaki tünelden günde 130 bin aracın geçeceği tahmin ediliyor. Tünel, Kazlıçeşme-Göztepe hattındaki 14,6 kilometrelik proje çerçevesinde inşa edildi, proje kapsamında ayrıca yol genişletme ve inşaat çalışmaları yapıldı. Türkiye'den Yapı Merkezi ve Güney Kore'den SK E&C şirketlerinin ortaklığı ile yapılan tünel yaklaşık 1 milyar 19 milyon euroya mal oldu. Tünel yarından itibaren hizmet verecek.

Erdoğan: Rusya ile ilişkilerimizin bozulmasına izin vermeyeceğiz

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçiş ücreti 15 lira olan Avrasya Tüneli'nden yılbaşına kadar elde edilecek gelirin şehit ailelerine verileceğini söyledi.

Erdoğan konuşmasında gündeme ilişkin açıklamalarda da bulundu. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikasta ilişkin olarak Erdoğan, faile ilişkin incelemelerin başladığı ve bağlantılarının araştırıldığını dile getirdi. Bu olayın Ankara-Moskova ilişkilerini bozmayacağına işaret eden Erdoğan şunları söyledi: "Suriye başta olmak üzere, Rusya ile giderek genişleyen iş birliği alanlarımızın bu saldırıdan etkilenmeyeceği konusunda sayın Putin ile anlayış birliği içindeyiz. Rusya ile ilişkilerimizin bozulmasına, zedelenmesine asla izin vermeyeceğiz.”

Terörün gündemine teslim olmak istemediklerini işaret eden Erdoğan, "Onun için bugün burada bu eserin açılışının yapılmasını, dedik ki 'ertelemeyeceğiz, yapacağız'. Bunun teröre karşı en doğru ve en etkili tutum olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu. Erdoğan, terörün gücünün ülkeyi bölmeye yetmeyeceğini vurguladı.

Töreni izlemeye gelenlerin "idam isteriz” şeklinde sloganlar atması üzerine ise Erdoğan, "bu konuda sizin dediğiniz doğrudur. Millet ne istiyorsa odur. Gerisi teferruattır" dedi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/afp, JD/BÖ