Avrasya Meclisleri Başkanları Türkiye'de toplanacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Mart (DHA) - usya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Avrasya Meclislerinin Başkanlarının üçüncü oturumunun Eylül ayının başında Türkiye’de yapılabileceğini söyledi.

Regnum haber ajansında yer alan habere göre Volodin, ”Salı günü Devlet Duma’sında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldim. 2010-2011 yıllarında başkanlık yaptığı Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisindeki durum dahil birçok konuyu masaya yatırdık. Ayrıca bu yıl Türkiye’de Avrasya Meclislerinin Başkanlarının üçüncü oturumunun düzenlenmesini ele aldık” dedi.

Volodin, ”Türkiye Dışişleri Bakanı bu teklifi destekledi. Bakan, bunu Türkiye Cumhurbaşkanının ve TBMM’in de desteklediğini öne sürdü. Oturumun düzenlenmesini Eylül ayının başında yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Oturumun yapılacağı yerin daha sonra belirleneceği kaydedildi. Önceki oturumlar ise Moskova ve Seul’da yapıldı.