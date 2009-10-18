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Spor

Avrasya Maratonu'nu Etiyopyalılar kazandı

18 Ekim 2009 16:20

31. Kıtalararası İstanbul Avrasya Maratonu'nu erkeklerde Etiyopyalı Kasime Adilo Roba, bayanlarda ise Etiyopyalı Bizunesh Urgesa kazandı.
     İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla Boğaziçi Köprüsü Anadolu yakası ayağının 800 metre üst bölümünden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda sona eren maratonda erkeklerde Etiyopyalı Kasime Adilo Roba 2.12.14'lük derecesiyle birinci oldu. Yarışmada ikinciliği 2.12.54'lük derecesiyle Katarlı Faisal Bader Shebto, üçüncülüğü ise 2.13.32 ile Kenyalı Joseph Kahugu elde etti.
     Avrasya Maratonu'nu bayanlarda ise Etiyopyalı Bizunesh Urgesa kazandı.
     Urgesa 2.32.45'lik derecesiyle ilk sırayı alırken, ikinciliği 2.34.54'lük derecesiyle aynı ülkeden Ashu Kasim, üçüncü sırayı ise 2.37.04 ile Rus Svetlana Semova elde etti.
    
     -15 KİLOMETRELİK KOŞU-
    
     31. Kıtalararası Avrasya Maratonu organizasyonu içinde yapılan 15 kilometrelik koşuda erkeklerde Etiyopyalı Henok Teseaye Heyi, bayanlarda ize Azerbaycan'dan Mare İbrahimova birinci oldu.
     Maraton ile birlikte start verilen ve Sultanahmet Meydanı'nda sona eren yarışta erkeklerde Etiyopyalı Heyi 45.18'lik derecesiyle ilk sırayı alırken, aynı dereceyi elde eden Azerbaycan'dan Tilahun Aliyev ikinci, 45.19'luk derecesiyle Etiyopyalı Debebe Woldsenbet ise üçüncü sırayı aldı.
     Erkeklerde Türk atletlerden Murat Ertaş, 46.13'lük derecesiyle 8, Abdülkadir Türk ise 46.26 ile 10. olabildi.
     Bayanlarda ise Azeri İbrahimova 50.56'lık derecesiyle birinci olurken, aynı ülkeden Layes Abdullayeva 51.11 ile ikinci, Etiyopyalı Etenesh Diro ise 51.21'lik derecesiyle üçüncü sırayı elde etti.
     Bayanlarda Türk sporculardan Binnaz Uslu 54.43 ile 7., Esra Güllü 57.33 ile 8., Yasemin Erdoğan ise 1.01.42 ile 10. oldu.

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