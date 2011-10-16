-Avrasya Maratonunda Türk atletler sıralaması İSTANBUL (A.A) - 16.10.2011 - 33. Kıtalararası Avrasya Maratonu'nda Türk atletler sıralamasında erkeklerde Bekir Karayel, bayanlarda Sultan Haydar birinci oldu. Erkeklerde Bekir Karayel, bayanlarda Sultan Haydar, Bahar Doğan ve Ümmü Kiraz olimpiyat barajını geçti. Yarışmalar sonunda, Türk atletler sıralaması şöyle oluştu: Erkekler Maraton: 1. Bekir Karayel 2.15.48 2. Sabri Kara 2.22.01 3. Erkan Kuş 2.27.38 Kadınlar Maraton: 1. Sultan Haydar 2.35.06 2. Bahar Doğan 2.35.47 3. Ümmü Kiraz 2.36.17 Erkekler 15 kilometre 1. Ali Haydar Tekgöz 0.46.32 2. Hamza Aydoğan 0.47.24 3. Ahmet Bektaş 0.48.28 Kadınlar 15 kilometre 1. Binnaz Uslu 0.34.50 2. Özlem Kaya 0.55.31 3. Burcu Büyükbezgin 0.57.02