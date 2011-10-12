-Avrasya Maratonu'na rekor katılım İSTANBUL (A.A) - 12.10.2011 - Bu yıl 33.'sü düzenlenecek Kıtalararası Avrasya Maratonu'nda 100 bin kişi koşacak. İstanbul'da 16 Ekim Pazar günü yapılacak organizasyon maraton, 80 bin kişilik halk yürüyüşü, 20 bin kişilik çipli yarışlar olmak üzere toplam 100 bin kişilik katılım ile gerçekleştirilecek. Organizasyonda yerli ve yabancı 9 bin atlet yarışacak. Uluslararası Atletizm Federasyonu tarafından belirlenen kategorilerde her yaş grubunda maratonda ilk 3'e girecek sporculara nakit para ödülleri verilecek. Bu yıl gümüş kategoride koşulacak Avrasya Maratonu, buna rağmen altın kategorisi kriterlerine göre düzenlenecek. Böylece altın kategori kriteri, bu yıldan yerine getirilerek İstanbul'un Avrupa Spor Başkenti olduğu 2012 yılında altın kategoride yer alması için hazır hale getirilecek. Maraton sırasında köprü üzerindeki yoğunluğu engellemek amacıyla bu yıl halk yürüyüşü kademeli olarak yapılacak. Halk yürüyüşü, Altunizade Boğaziçi Köprüsü katılımından start alacak. Geçtiğimiz yıl aynı noktadan başlayan 8 kilometre koşusu ise, Maraton ve 15 kilometre yarışları ile birlikte gişelerin hemen gerisinden start alacak. Maratonun ve Halk yürüyüşünün daha güvenli yapılması ve daha hızlı ilerleyebilmesi için köprü üzerinde her iki tarafta da deniz yönündeki birer şerit koşuya kapatılarak, yaya trafiği 4 şerit üzerinden yapılacak. Sporcular göğüs numaralarını gösterip yarış günü İETT, metro, ve şehir hatları araçlarından ücretsiz yararlanacak. Taksim Meydanı’ndan, Mecidiyeköy’den ve Ayasofya’dan kalkan İETT otobüsleri başlangıç noktalarına servis yapacak. Dereceye giren atletlere ödülleri Sultanahmet Meydanı’nda verilecek. -Maraton başlangıçları- 33. Kıtalararası Avrasya Maratonu'nda 42 kilometrelik maraton, saat 09.00'da Boğaziçi Köprüsü gişelerinin 300 metre gerisinden başlayacak ve Sultanahmet Meydanı'nda bitecek. 15 kilometrelik koşu da aynı saatte ve yerden başlayıp, yine aynı noktada sona erecek. 8 kilometrelik koşu ise saat 09.00'da Boğaziçi Köprüsü gişelerinin 600 metre gerisinden başlayacak ve Fındıklı tramvay durağı yanında bitecek. En büyük katılımın olacağı halk yürüyüşü de saat 09.30'da Altunizade Boğaziçi Köprüsü katılım noktasından başlayacak. Öte yandan yarışlar sırasında Boğaz Köprüsü ve bağlantı yolları saat 06.00'da trafiğe kapatılacak. Yarış güzergahı 07.30 ile 14.00 arasında trafiğe kapalı olacak. Bu arada Maraton Fuarı ''Maraton Expo'' ise yarın açılacak. İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuar, 15 Ekim Cumartesi gününe kadar açık olacak.