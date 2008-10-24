Avrasya Maratonu'na doğru



30. Kıtalararası Avrasya Maratonu'nun bu yılki onur konuğu olan Etiyopyalı rekortmen atlet Haile Gebrselassie, Avrasya Maratonu'nun iki kıtayı birleştiren büyük bir maraton olduğunu söyledi.



Eylül ayında Berlin Maratonu'nda kendisine ait dünya rekorunu geliştiren Gebrselassie, Feshane'deki Avrasya Maratonu Fuarı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü İlker Astarcı ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, ilk kez İstanbul'a geldiğini belirterek, ''Burada olmaktan çok mutluyum. İstanbul'a gelmekte çok geç kalmışım'' dedi.



Avrasya Maratonunun dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olduğunu ifade eden Etiyopyalı atlet, ''Bu özelliğiyle Avrasya Maratonu dünyada tek örnek. Bazı ülkelerde iki şehri birleştirerek maraton organize etmeye çalışıyorlar ve çok özel bir maraton olarak reklamını yapıyorlar. Avrasya Maratonu ise iki kıtayı birleştiren büyük bir maraton. Buradaki Etiyopyalı arkadaşlarımla görüşeceğim. Önümüzdeki yıllarda bu maratona katılmak için elimden geleni yapacağım'' diye konuştu.



Soruları da yanıtlayan Gebrselassie, koşmayı ne zaman bırakacağını şu anda düşünmediğini, önümüzdeki 20 yıl maratonun 2 saatin altında koşulamayacağını, ancak ondan sonraki 20 senede 2 saatin altında koşulabileceğini söyledi.



Haile Gebrselassie, ''Pekin Olimpiyat Oyunları'na hava kirliliğinden dolayı katılmadınız, İstanbul'un havasını nasıl buldunuz'' şeklindeki soru üzerine, ''Pekin'de hava kirliliğinden dolayı koşmadım. İstanbul'un havası gayet temiz, maraton koşulacak bir hava'' dedi.



Gebrselassie ayrıca, koşuyu bıraktıktan sonra siyasete atılmayı düşündüğünü kaydetti.



-STARTTA YER ALAMAYACAK-



Daha önce maratonun startını vereceği açıklanan Haile Gebrselassie, maratonun koşulacağı 26 Ekim Pazar günü İstanbul'da olmayacağını söyledi.



Haile Gebrselassie, maratonun koşulacağı pazar günü ülkesinde çok sevdiği iki atletin düğün törenine katılacağı için startta yer alamayacağını bildirdi.



Gebrselassie'nin ülkesinde, Pekin Olimpiyat Oyunları'nda 5 bin ve 10 bin metrede Elvan Abeylegesse'yi geçerek altın alan Etiyopyalı atlet Tirunesh Dibaba ile yine Etiyopyalı atlet Sileshi Sihine'nin düğün törenini organize ettiği ve 26 Ekim Pazar günü saat 10.00'dan akşam 22.00'ye kadar sürecek bu düğünde yer alacağı öğrenildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü İlker Astarcı ise Gebrselassie'nin farklı koşularda 28 tane dünya rekorunun bulunduğunu belirterek, ünlü atleti 2009'daki Avrasya Maratonu'nda koşturmayı planladıklarını söyledi.



Haile Gebrselassie, daha sonra fuarı gezerek, stantlarda poz verdi. Fuarda bulunan hayranları da ünlü atletten imza alıp, birlikte fotoğraf çektirdi.









