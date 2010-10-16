-AVRASYA MARATONU YARIN YAPILIYOR İSTANBUL (A.A) - 16.10.2010 - Kıtalararası İstanbul Avrasya Maratonu, bu yıl 32. kez düzenleniyor. İstanbul'da yarın yapılacak maraton öncesi, erkeklerde şimdiye kadar düzenlenen 31 yarıştan 11'ini Türk, 20'sini ise yabancı atletler kazandı. İlk kez 1979 yılında koşulan ve Hasan Saylan'ın kazandığı maratonda erkeklerde birincilikler ilk 4 yıl Türk atletler arasında paylaşıldı. Erkeklerde birinciliklerde son yıllarda yabancı atletlerin üstünlüğü göze çarpıyor. Düzenlenen son 17 maratonda da ilk sırayı yabancı sporcular aldı. Türk atletlerin dışında erkeklerde maratonda şimdiye dek 8 Kenyalı, 7 Etiyopyalı, 2 İngiliz, 1'er de Danimarkalı, Zimbabweli ve Litvanyalı atlet birinci geldi. Geçen yıl yapılan 31. Kıtalararası İstanbul Avrasya Maratonu'nda birincilikleri, Etiyopyalı atletlerden erkeklerde Kasime Adilo Roba, 2.12.14, bayanlarda da Bizunesh Urgesa, 2.32.45 ile kazandı. -EN İYİ VE EN KÖTÜ DERECELER- Kıtalararası İstanbul Avrasya Maratonu'nda şimdiye kadar erkeklerde en iyi dereceyi, 2007 yılında birinci olan Kenyalı David Emmanuel Cheruiyot elde etti. Cheruiyot, 2.10.56'lık derecesiyle Mehmet Terzi'nin 1985 yılında düzenlenen maratonda elde ettiği 2.12.50'lik derecesini geride bırakarak, parkur rekorunu eline geçirdi. Bayanlarda ise en iyi dereceyi 1992 yılında Romanya adına yarışan Buia Aurica, 2.26.29'lık derecesiyle yaptı. Bu arada, erkeklerde ilk sırayı alanlar arasında en kötü zamanı 1982 yılında parkuru 2.41.13 ile tamamlayan İsmail Karagöz, bayanlarda ise 1991 yılında 2.49.24 ile bitiren İngiliz Jacki Davis yaptı. -BAYANLARDA DA YABANCILAR- Kıtalararası İstanbul Avrasya Maratonu'nda bayanlarda maraton koşusu ise 1991 yılından beri düzenleniyor. Geride kalan 19 yarışta 18 yabancı, sadece 1 Türk atlet birinci oldu. Türkiye adına bayanlarda tek birinciliği 1994 yılında Serap Aktaş elde ederken, Türk atletler son 15 yarıştır ilk sırayı alamıyor. Bayanlarda yabancı atletler arasında 6 Rus, 4'er Rumen ve Ukraynalı, 2 Etiyopyalı, 1'er de İngiliz ve Belaruslu atlet ilk sırayı aldı.