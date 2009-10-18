Avrasya Maratonu başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla bu yıl 31'incisi düzenlenen Kıtalararası Avrasya Maratonu'nun startı verildi.

Boğaziçi Köprüsü Anadolu yakası ayağının 800 metre üst bölümünden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek olan maraton ile 15 kilometrelik koşunun startını Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak verdi.

Organizasyon nedeniyle sabah saat 08.30'dan itibaren, yarış güzergahı trafiğe kapatıldı.

Anadolu yakasında Acıbadem Köprüsü'nden itibaren, Anadolu yakasında ise Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Kabataş sahil yolu, Haliç Köprüsü, Haliç sahil yolu Eyüp sapağına kadar, Saraçhane, Aksaray, Yenikapı, Yedikule, Bakırköy ve Ataköy sahil yolu, Sarayburnu ve Sultanahmet güzergahlarında yarış nedeniyle trafik akışı olmayacak.