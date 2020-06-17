Avrasya Araştırma sordu: Cumhurbaşkanlığı seçimininde Erdoğan mı, İmamoğlu mu, Yavaş mı?

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz, yaptırdıkları son anket sonucunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı yarışında ikinci turda da Recep Tayyip Erdoğan'ı geçtiğini söyledi. Özkiraz, son anket sonucunda Mansur Yavaş’ın ise Erdoğan’la başa baş gittiğini ifade etti.

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz, 9-12 Haziran tarihleri arasında 12 ilde 1410 kişiyle yüz yüze görüşerek yaptıkları anketin sonuçlarını paylaştı. Diken’den Minez Bayülgen’in haberine göre Özkiraz yaptırdıkları ankette partilerin oy oranını şu şekilde açıkladı:

* AKP yüzde 35 seviyelerinde.

* CHP yüzde 28 civarında.

* İYİ Parti ilk kez 12'nin üstüne çıktı.

* HDP ise yüzde 12.

* MHP yüzde 7.5'in da altına inerek, yüzde 7 seviyelerine geriledi.

* DEVA Partisi yüzde 3, Gelecek Partisi de yüzde 2.5 düzeyinde.

* Saadet Partisi de yüzde 0.2 seviyesinde.

İmamoğlu mu, Erdoğan mı?

Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili anket sonuçlarını da paylaşan Özkiraz şunları kaydetti:

* Geçen ay sormuştum, çatı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Tayyip Erdoğan yarışsa, kime oy verirsiniz” diye. İmamoğlu, Erdoğan'a 6.5 puan kadar fark attı. Bir de “Her parti kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarsa ve ikinci tura kalsa” diye sordum. Bu kez de İmamoğlu ve Erdoğan arasındaki fark 5.5 puan çıktı. Yani İmamoğlu, Erdoğan'ın 5.5 puan önünde.

Mansur Yvaaş Erdoğan'la başa baş

Özkiraz, kendilerinin yaptırdığı son anket sonucunda Mansur Yavaş’ın ise Erdoğan’la başa baş gittiğini ifade ederek “Aslında Mansur Yavaş, Erdoğan ile başa baş gidiyor. Erdoğan yalnızca 0.2 önde. “İmamoğlu mu, Erdoğan mı” sorusunda kararsızlar yüzde 14 iken, “Yavaş mı, Erdoğan mı” sorusunda kararsızlar bu kez yüzde 21'e çıkıyor.” ifadelerini kullandı.