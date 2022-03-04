Yeni Şafak yazarı Karagül'ün şikâyetiyle gözaltına alınan Kemal Özkiraz serbest bırakıldı

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz bu sabah Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Özkiraz, Yeni Şafak gazetesi yazarı İbrahim Karagül'ün şikâyeti nedeniyle gözaltına alındığını söyledi.

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, sosyal medya hesabından bir hakaret davası nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındığını duyurdu. Kartal Adliyesi'ne götürülen Özkiraz ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül'ün şikâyeti nedeniyle gözaltına alındığını söyleyen Twitter'daki ikinci paylaşımında şunları yazdı: "Yeni Şafak isimli üzeri yazılı bir kağıtta köşe yazarı olduğu iddia edilen, İbrahim Karagül isimli bir şahsın şikâyeti sonucunda ifade işlemi için gözaltı olmuş. Serbestim. Arayan soran, yazan herkese saygı ve minnetlerimi sunarım."

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden Özkiraz’ın gözaltına alınmasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan aranma kaydının sisteme düştüğü tespit edilmiş, şahıs işlemlerinin devamı için muhafaza altına alınmıştır” denildi.