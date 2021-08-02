Avrasya Araştırma’dan son seçim anketi: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geçti

Avrasya Araştırma 24-29 Temmuz 2021 tarihleri arasında 26 ilde 2460 denek ile yüz yüze görüşme yöntemiyle bir araştırma gerçekleştirdi. Avrasya Araştırma'nın YouTube kanalından yapılan yayında paylaşılan anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın toplam oyu yüzde 37'de kalırken, Millet İttifakı'nın oyları yüzde 42,5 seviyesine ulaştı.

Avrasya Araştırma'nın yüzde 2,4 hata payıyla yaptığı Temmuz ayı araştırmasında, "Erken seçim olması durumunda hangi partiye oy verirsiniz?" diye sorulan vatandaşların yüzde 24,3'ü AKP, yüzde 21,4'ü CHP, yüzde 11,9'u İyi Parti, yüzde 9,1'i HDP, yüzde 6,1'i MHP, yüzde 3,8'i DEVA Partisi, yüzde 1,9'u Gelecek Partisi, yüzde 1'i Memleket Partisi cevabını verdi.

Araştırma sonuçları matematiksel olarak dağıtıldığında ise oyların yüzde 29,4'ü AKP, yüzde 25'u CHP, yüzde 14,4'ü İYİ Parti, yüzde 11'i HDP, yüzde 7,4'ü MHP, yüzde 4,6'sı DEVA Partisi, yüzde 2,3'ü Gelecek Partisi, yüzde 1,1'i Memleket Partisi'ne gidiyor.