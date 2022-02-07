Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz hakkında Cübbeli Ahmet'e hakaret ettiği gerekçesiyle yakalama kararı alındı

Kemal Özkiraz, milletvekillerini hedef alarak ‘şerefsiz’ diyen Mahmut Ünlü’ye tepki gösterdiği paylaşımı nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

Özkiraz, Ünlü’ye 23 Kasım 2019’daki paylaşımında sözleri nedeniyle tepki göstermişti. Ünlü’nün konuşmalasındaki ilgili bölümü sosyal medyada paylaşan Özkiraz, “Ne günlere kaldık, Dini siyasete alet eden bu sakallı şeytan, Bu Cübbeli ajan, Bu sarıklı soytarı bir milletvekilini hedef gösteriyor. Damadının haram dolu ihalelerinin hesabını ver önce şarlatan herif. Din bezirganı çakma alim” ifadelerini kullanmıştı.

"Bu "sözde alim" üyesi olduğum partiye ve milletvekillerine ‘şerefsiz , namussuz’ diyebiliyor ama biz yargılanıyoruz"