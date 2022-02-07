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Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz hakkında Cübbeli Ahmet'e hakaret ettiği gerekçesiyle yakalama kararı alındı

"Din bezirganı çakma alim”

07 Şubat 2022 16:33

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Mahmut Ünlü’ye hakaret ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarıldığını söyledi.

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