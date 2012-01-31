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Av.Özgün, Evren ve Şahinkaya'nın vekilliklerinden çekildi ANKARA (A.A)

31 Ocak 2012 21:21

-Av.Özgün, Evren ve Şahinkaya'nın vekilliklerinden çekildi ANKARA (A.A) - 31.01.2012 - Avukat Ömer Nihat Özgün, 12 Eylül askeri darbesi soruşturma kapsamında haklarında dava açılan dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ile dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın vekilliklerinden çekildiğini bildirdi. Özgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Gördüğüm lüzum üzerine vekillikten çekildim. Davadan çekildiğime ilişkin dilekçemi mahkemeye bugün verdim. Yalnız müvekkillerimle bir problemim olmadığının bilinmesini isterim. Avukatlıktan çekilmek hakkımdı ve bu hakkı kullandım'' dedi.  Özgün, dilekçesini vermeden önce müvekkilleriyle görüştüğünü de kaydetti.

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