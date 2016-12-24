"Avni Aker'e Fenerbahçe galibiyetiyle veda edeceğiz"

Hüseyin Avni Aker Stadı'na Fenerbahçe maçı ile veda edecek Trabzonspor'da kaptan Onur Kıvrak, kazanmaktan başka bir şey düşünmediklerini söyledi.



Bordo- mavili takımın kaptanı ligde en kritik maçlarından birine çıkacaklarını ifade ederek, "Lige iyi bir başlangıç yapamadığımız doğru. Ancak ligde hiçbir zaman havlu atmadık. Bir havaya ihtiyacımız var. Bunu ilk devrenin son maçı olan Fenerbahçe karşısında yakalayabiliriz. Bu sezon Galatasaray'ı İstanbul'da yendik. Fenerbahçe'yi de Avni Aker'de yenmememiz için bir neden görmüyorum" dedi.

"Fenerbahçe ile gerginlik son bulmalı"

Ligde çok puan kaybı yaşadıklarının altını çizen Kıvrak, "2. devre her şey bizim için çok farklı olacak. Ancak önce Fenerbahçe maçını kayıpsız geçmeliyiz. Bizim için dönüm noktası" dedi.



Fenerbahçe ile aralarındaki gerginliğin artık son bulması gerektiğini vurgulayan başarılı file bekçisi, "Bu maçın sonucundan daha çok centilmence geçmesi önemli. Futbol sahalarında dostluk skordan daha önemli" diye konuştu.