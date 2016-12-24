T24 LogoT24 Logo
Spor

"Avni Aker'e Fenerbahçe galibiyetiyle veda edeceğiz"

Trabzonspor kaptanı Onır Kıvrak, lige havlu atmadıklarını söyledi

24 Aralık 2016 11:31

Hüseyin Avni Aker Stadı'na Fenerbahçe maçı ile veda edecek Trabzonspor'da kaptan Onur Kıvrak, kazanmaktan başka bir şey düşünmediklerini söyledi.

Bordo- mavili takımın kaptanı ligde en kritik maçlarından birine çıkacaklarını ifade ederek, "Lige iyi bir başlangıç yapamadığımız doğru. Ancak ligde hiçbir zaman havlu atmadık. Bir havaya ihtiyacımız var. Bunu ilk devrenin son maçı olan Fenerbahçe karşısında yakalayabiliriz. Bu sezon Galatasaray'ı İstanbul'da yendik. Fenerbahçe'yi de Avni Aker'de yenmememiz için bir neden görmüyorum" dedi.

 

"Fenerbahçe ile gerginlik son bulmalı"

 

Ligde çok puan kaybı yaşadıklarının altını çizen Kıvrak, "2. devre her şey bizim için çok farklı olacak. Ancak önce Fenerbahçe maçını kayıpsız geçmeliyiz. Bizim için dönüm noktası" dedi.

Fenerbahçe ile aralarındaki gerginliğin artık son bulması gerektiğini vurgulayan başarılı file bekçisi, "Bu maçın sonucundan daha çok centilmence geçmesi önemli. Futbol sahalarında dostluk skordan daha önemli" diye konuştu.

ETİKETLER

Onur KıvrakTrabzonsporFenerbahçeAvni Aker Stadı

İlgili Haberler

Hüseyin Avni Aker Stadı tarih oluyor!

Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşma ile Avni Akar Stadı'na veda edecek

Fenerbahçe taraftarı Avni Aker'e alınmayacak

Trabzonspor ile Fenerbahçe 26 Aralık Pazartesi günü karşı karşıya gelecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24