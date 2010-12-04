-AVNİ AKER'DE SÜRPRİZ YOK TRABZON (A.A) - 03.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, Bucaspor'u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ilk yarısını Umut'un golüyle 1-0 önde tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıda Colman'ın penaltıdan attığı golle maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak ligin son 2 haftasını 3'er puanla kapadı. 56. dakikada Engin'in ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Atilla'nın tutmak istediği top göğsüne çarparak kornere çıktı. 66. dakikada soldan ceza alanına giren Engin'in şutunda, kaleci Atilla'nın çeldiği topu savunma uzaklaştırdı. 70. dakikada Umut'un pasında uygun durumda topla buluşan Colman, vurmakta gecikince bordo-mavililer mutlak bir golden oldu. 71. dakikada İbrahim'in sağdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Onur'un çeldiği topta oluşan karambolde, savunma altı pas içinden meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 76. dakikada Colman'ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Engin, İbrahim ile girdiği ikili mücadelede kendini yerde bulunca karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Colman, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Atila'nın sağından filelere göndererek takımını 2-0 öne geçirdi. 82. dakikada Sercan'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Emre'nin kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı. Karşılaşma Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Stat: Hüseyin Avni Aker Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xxx, Tarık Ongun xxx Trabzonspor: Onur xxx, Serkan xxx, Giray xxx, Egemen xxx, Cale xxx, Selçuk xxx, Colman xxx, Alanzinho xx (Dk. 46 Engin xx), Yattara xx (Dk. 63 Ceyhun x), Jaja xx (Dk. 83 Ferhat x), Umut xxx Bucaspor: Atilla xx, Musa xx, Koray xx, Ediz xx, Orhan Ak xx, Ragıp xx (Dk. 80 Civar x), Sercan xx, Kamil Ahmet xx, İbrahim xx, Mendy x (Dk. 59 Server x), Manucho xx (Dk. 80 Emre x) Goller: Dk. 6 Umut, Dk. 76 Colman (penaltıdan) (Trabzonspor) Sarı Kartlar: Dk. 27 Giray, Dk. 43 Selçuk, Dk. 71 Cale (Trabzonspor), Dk. 76 İbahim (Bucaspor)