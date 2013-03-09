Avni Aker'de sessiz gece

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor'a konuk oldu.

Bu hafta beklenmedik bir şekilde puan kaybeden lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını düşürmek isteyen siyah-beyazlılar Avni Aker'de umduğunu bulamadı.

Son derece düşük tempolu geçen karşılaşmada gol sesi çıkmayınca taraflar birer puana razı oldu.

Bu skorla Beşiktaş puanını 43'e, Trabzonspor ise 31'e yükseltti.

Maçtan detaylar

90' Topla ilerleyen Manuel Fernandes kaleyi karşıdan gören bir noktadan şutunu atıyor. Top Onur Recep Kıvrak'ın ellerinde kalıyor.

87' Marek Sapara soldan ceza alanına ortalıyor. Necip Uysal'ın kafayla karşıladığı topu Fernandes de uzaklaştıramayınca top Soner Aydoğdu'nun önüne geliyor. Ceza alanı dışından Soner'in vuruşu üstten auta gidiyor.

84' Sapara'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta kalesini terk eden Cenk Gönen topu kontrol edemiyor. Hiçbir Trabzonsporlu oyuncunun olmadığı noktada Cenk ikinci hamlede topa sahip oluyor.

83' Olcan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa hareketlenen Mustafa Yumlu ofsayta düşüyor.

84' Maçın son oyuncu değişikliğini Trabzonspor yapıyor. Alanzinho, Olcan Adın'ın yerine oyuna dahil oluyor.

81' Sol çaprazdan kullanılan frikikte topun başına geçen Marek Sapara'nın şutu üstten auta gidiyor.

79' Olcay'ın pasında topla buluşan Mamadou Niang kaleye sırtı dönük pozisyonda Souleyman Bamba'ya rağmen dönerek vuruşunu yapıyor. Kaleci Onur Kıvrak uzanarak topu kornere gönderiyor.

73' Trabzonspor'da Adrian Mierzejewski oyundan çıkarken Volkan Şen oyuna dahil oluyor.

71' Uzun bir süre sonra rakip kaleye yaklaşan Beşiktaş'ta Roberto Hilbert rakibini geçip içeri ortalıyor. Mamadou Niang'ın kafayla indirdiği topu Fernandes'den önce araya giren Mustafa Yumlu uzaklaştırıyor.

72' Kontra atakla rakip kaleye giden Trabzonspor'da Adrian Mierzejewski'nin ceza sahasına girmeden çıkardığı vuruş savunmadan dönüyor.

64' Sol kanattan atak geliştiren Olcan Adın, Soner Aydoğdu ile verkaça girerek savunmanın arkasına hareketleniyor. Olcan'ın içeri çevirdiği topa, müsait pozisyondaki Adrian Mierzejewski'nin yarım volesi üstten auta gidiyor.

65' Ceza sahası dışından Olcan Adın'ın yaptığı yerden vuruş kaleci Cenk Gönen'de kalıyor.

66' Beşiktaş maçtaki son oyuncu değişikliğini gerçekleştiriyor. Filip Holosko'nun yerine Necip Uysal oyunda.

58' Tolunay Kafkas maçtaki ilk oyuncu değişikliğine gidiyor. Trabzonspor'da Marek Sapara, Paulo Henrique'nin yerine oyuna giriyor.

53' Sağ taç çizgisi üzerinde Halil Altıntop'a faul yapan Gökhan Süzen sarı kart görüyor.

51' Hakemin Beşiktaş lehine avantaja bıraktığı pozisyonda topla buluşan Olcay Şahan sol kanattaki boşluğu değerlendirerek ceza alanına giriyor. Çaprazdan sağ ayağıyla plasesini yapan Olcay'ın vuruşunu kaleci Onur Kıvrak kurtarıyor.

49' Gelişen Beşiktaş atağında Roberto Hilbert sağ kanattan ortasını yapıyor. Onur Recep Kıvrak kalesini terk ederek topu yumrukla uzaklaştırıyor.

48' Halil Altıntop'un pasına hareketlenen Adrian Mierzejewski için ofsayt bayrağı kalkıyor.

46' Beşiktaş ikinci yarıya zorunlu bir değişiklikle başlıyor. Ayak bileğinden sakatlanan Ersan Adem Gülüm'ün yerine Julien Escude oyuna giriyor.

İlk yarı skoru: 0-0

40' Sağ kanattan kullanılan köşe atışında Manuel Fernandes topu ceza alanına ortalıyor. Rakibine rağmen topa iyi yükselen İbrahim Toraman'ın kafa vuruşu yandan az farkla auta çıkıyor.

38' Orta alanda İbrahim Toraman'a tabanıyla sert bir müdahalede bulunarak faul yapan Didier Zokora, hakem Fırat Aydınus tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

37' Beşiktaş'ta Samet Aybaba oyuna erken bir müdahalede bulunuyor. Sol bekte oynayan Emre Özkan'ın yerine Gökhan Süzen oyuna dahil oluyor.

36' Gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan Özyakup topla buluşuyor. Ceza alanı dışından kaleyi düşünen Oğuzhan'ın şutu üstten farklı şekilde auta çıkıyor.

35' Trabzonspor'un rakip kaleye etkili geldiği pozisyonda Halil Altıntop'un pasıyla topla buluşan Serkan Balcı yerden ortasını yapıyor. Herkesi aşan topu Beşiktaşlılar uzaklaştırıyor.

33' Sağ kanattan etkili gelişen Trabzonspor atağında topu alan Adrian Mierzejewski'nin ortasını karşılayan Tomas Sivok topu kornere gönderiyor.

29' Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Mamadou Niang topu ceza yayına kadar taşıyor. Ceza alanına girmeden kaleyi yoklayan Niang'ın şutu yandan auta çıkıyor.

25' Hava topu mücadelesinde Roberto Hilbert'ten topu kurtaran Paulo Henrique, Olcay Şahan'ı da çalımlayarak soldan ceza sahasına giriyor. Henrique'nin sol çaprazdan sert vuruşunu Cenk Gönen başarıyla kurtarıyor. Ardından Adrian'ın önüne gelen topa yaptığı vuruş savunmadan dönüyor. Son olarak ceza sahası dışında Marek Cech topu önünde bulsa da vuruşu auta çıkıyor.

23' Adrian Mierzejewski serbest atışı pasla kullanıyor. Soldan hareketlenen Olcan Adın topla buluşuyor. Olcan'ın ortasında Cenk Gönen boşa çıksa da Beşiktaş savunması topu karşılıyor.

22' Soldan içeri kat eden Olcan Adın'a İbrahim Toraman faul yapıyor. Trabzonspor tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

19' Sağ çaprazdan Fernandes'in kullandığı serbest vuruş ceza sahasındaki tüm oyuncuları aşarak arka direkteki Filip Holosko'nun önüne geliyor. Holosko topa iyi bir vuruş yapamayınca kaleci Onur Recep Kıvrak topu çizgide kurtarıyor.

18' Kıvrak hareketlerle topu süren Mamadou Niang, Souleyman Bamba tarafından düşürülüyor. Beşiktaş, Manuel Fernandes'in sevdiği bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

12' Sağdan gelişen Trabzonspor atağında Serkan Balcı'nın ortasını savunmada İbrahim Toraman karşılıyor. Dönen topa Didier Zokora'nın uzak mesafeden şutu auta çıkıyor.

9' Sağ kanattan kazanılan korneri Manuel Fernandes kullanıyor. İbrahim Toraman'la birlikte topa yükselen Ersan Adem Gülüm'ün kafa vuruşu üstten dışarı çıkıyor. Bu pozisyonda İbrahim'le çarpışan Ersan kısa süreli bir sakatlık yaşıyor.

7' Frikik için topun başına Adrian Mierzejewski geçiyor. Adrian'ın vuruşu üstten az farkla auta çıkıyor.

6' Gelişen Trabzonspor atağında Paulo Henrique çalımını atmaya çalışırken İbrahim Toraman tarafından düşürülüyor. Bordo mavililer kaleyi cepheden gören bir yerden frikik kazanıyor.

3' Sağ kanattan Adrian Mierzejewski korneri kullanıyor. Altıpas üzerinden topa yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu yandan az farkla auta çıkıyor.

2' Trabzonspor'da Marek Cech'in şutu savunmadan sekerek kornere çıkıyor.

0' Karşılaşma hakem Fırat Aydınus'un düdüğüyle başlıyor.