Avni Aker'de Fırtına 'es'ti

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Trabzonspor sahasında Eskişehirspor ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, 74. dakikada Henrique’nin attığı tek golle Eskişehirspor’u 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 20’ye çıkaran bordo-mavililer, Eskişehirspor’un önüne geçerek 6. sıraya yükseldi. Trabzon’da istediği sonucu alamayan Eskişehirspor ise 19 puanda kaldı.

Karşılaşmanın ardından orta alanda toplanan bordo-mavili futbolcular, kolbastı oynayarak galibiyetlerini kutladı.

Sezon başında İngiliz Chelsea'den transfer edilen Malouda da kolbastı oynayan sporcular arasında yeraldı.

Trabzon'daki karşılaşmayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile iki gündür kentte çeşitli programlara katılan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da izledi.

Pazar günü Akyazı Dolgu Alanı'nda Akyazı Spor Yerleşkesi ile Trabzonspor Tesisleri'nin temel atma törenine katılan Bakan Kılıç, maçı Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte izledi.

'Rakibimiz bizden daha üst sırada olsa da...'

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Eskişehirspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Mustafa Akçay, tüm oyuncularının kazanmak için iyi mücadele ettiğini, ancak takımın neticede üç puanı yakalamasında kaleci Onur Recep Kıvrak'ın önemli katkısı bulunduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Akçay, oyunun ilk yarısı ve ikinci yarısında farklı bir görüntü çizdiklerini belirterek, "Stratejik açıdan önemli bir maçtı. Rakibimiz, ligde bizden daha üst sıradaydı. Öyle zaman olduki ofansif olarak altı oyuncu ile hücum yapan bir ekip vardı.Ofansif yönden güçlü bir takıma karşı oynadık" dedi.

İlk yarı çok fazla top kaybettiklerini ifade eden Akçay, "Eskişehirspor, bu nedenle üstün gözüktü. İkinci yarıda ikinci ve üçüncü bölgedeki top koruma oranımızı arttırarak maçı dengeledik. Golü bulunca üç puanı kazanan taraf olduk. Rakibimizi kutlamak gerekir. Bize oldukça zorluk çıkardılar. Takım halinde iyi mücadele ettik. Tüm oyuncularımız kazanmak adına iyi mücadele ettiler ancak kalecimiz Onur’un hakkını da teslim etmek gerekir. Kazanılan üç puanda önemli katkısı olan isimdi" diye konuştu.

Savunma oyuncusu Kadir Keleş ise takım halinde iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Bunun karşılığında gol bulup üç puan kazandık. İyi bir ekipten üç puan aldık. Daha iyi mücadele edip birbirimizin arkasını kollayarak daha iyi sonuçlar alacağız" dedi.

Zeki Yavru ise iç sahada yenilmezlik ünvanlarını sürdürmek için sahaya çıktıklarını belirterek, "Galip gelerek mücadelemizin sonucunu aldık" ifadesini kullandı.

Eses'te hayal kırıklığı

Eskişehirspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise oyuncularının mücadelesinden, takım disiplini ve savunmasından son derece memnun olduğunu belirterek, "İlk yarı tamamen bizim kontrolümüzde geçti. Pozisyonlar ürettik, direkten dönen topumuz vardı. İkinci yarıya da aslında iyi başladık. Oyunun gidişatında bir puana üzüleceğimiz karşılaşmadan, maalesef hiç puan alamadan ayrılıyoruz" dedi.

Karşılaşmayı kazanmak için ikinci yarıda golcü oyuncuları Necati Ateş'i de oyuna aldıklarını ifade eden Sağlam, şunları söyledi:

"Malesef bu kadar iyi oyun içinde defansın bir zaafiyeti bize pahalıya mal oldu. Sonra oyunu dengelemek istedik, ancak olmadı. Trabzon deplasmanında gol haricinde yapılması gereken herşeyi yaptık. İyi bir takımız ama daha iyi takım olmak için bunu sonuçla birleştirmeliyiz. Golü yapamazsanız bugünkü gibi herşeyi çok iyi yaptığınız gibi kazanamadan, puan alamadan dönersiniz. Oyuncularıma 'biz böyle oynayalım bundan sonraki maçta gol de buluruz, skorda üretiriz. Yeterki bu mücadeleyi sahaya yansıtalım' dedim. Bu oyun karşılığında kazanamadan dönmek bizi üzdü. Gelecek adına dersler çıkarılabilecek karşılaşmaydı. Gelecek hafta Karabükspor maçında güzel oyunu sahaya yansıtıp golle birleştirmeye çalışacağız."

Savunma oyuncusu Akaminko da, maça iyi motive olduklarını belirterek, "Ne yazık ki kazanamadık. İyi savaştık, mücadele ettik ama sonucu getiremedik. Önümüzdeki maçları kazanarak zirveye doğru ilerlemek istiyoruz" dedi.

Kamara da hayal kırıklığına uğradıklarını dile getirerek, "İyi mücadele sergiledik ama sonuç alamadık. Herkes bu takımdan umutlu. Bu şekilde oynamaya devam edersek çok iyi yerlere varabiliriz" diye konuştu.