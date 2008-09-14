Avni Aker'de dev randevu

Turkcell Süper Lig’in 3. haftası büyük bir maça sahne olacak. Şampiyonluğun iki iddialı takımı Trabzonspor ve Beşiktaş, bu akşam Avni Aker’de kozlarını paylaşacaklar.
Turkcell Süper Lig'de 3. haftanın son maçı bugün Trabzon'da Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak. 21.45'de başlayacak mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek ve maç Lig Tv'den naklen yayınlanacak.
Turkcell Süper Lig'de oynadığı iki maçı da kazanan iki takımın maçında deplasman takımı Beşiktaş 3 önemli oyuncusundan yoksun maça çıkacak. Siyah-beyazlılarda milli takımdan sakat dönen Holosko, İbrahim Toraman ve Gökhan Zan Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek. Kartal’a üç darbe
Ev sahibi Trabzonspor'da ise sakatlığı devam eden Yattara'nın durumu maç saatinde belli olacak. Ayrıca bonservis sorunu çözülemeyen Tony Sylva dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Bordo-mavili takımın Beşiktaş karşısına;
Tolga Zengin, Serkan Balcı, Song, Egemen Korkmaz, Cale, Hüseyin Cimşir, Selçuk İnan, Colman, Yattara (Isaac), Gökhan Ünal ve Umut Bulut onbiri ile çıkması beklenirken, Beşiktaş'ın Rüştü, Ali Tandoğan (Serdar Kurtuluş), Sivok, Zapatocny, Tello, Serdar Özkan, Uğur İnceman, Cisse (Seric), Aydın Karabulut, Delgado ve Bobo onbiri ile çıkması bekleniyor. Trabzonspor taraftarına güveniyor
Bordo-mavili takımın Futbol Şube Sorumlusu İhsan Alioğlu, Beşiktaş’ı puansız göndereceklerini iddia etti, “Kazanıp ligde hedeflediğimiz noktaya doğru ilerlemek istiyoruz” dedi Trabzonspor taraftarına güveniyorBeşiktaş Yattara’nın durumunu bekliyor
Beşiktaş’ta, Trabzon maçının taktiği, Gineli yıldızın durumuna göre belirlenecek. Ertuğrul Sağlam, sol kanatta görev vereceği isimleri de, Yattara’dan gelecek habere göre seçecek