Avni Aker'de dev randevu

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Trabzonspor taraftarına güveniyor Trabzonspor taraftarına güveniyor

Turkcell Süper Lig'de 3. haftanın son maçı bugün Trabzon'da Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak. 21.45'de başlayacak mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek ve maç Lig Tv'den naklen yayınlanacak.Turkcell Süper Lig'de oynadığı iki maçı da kazanan iki takımın maçında deplasman takımı Beşiktaş 3 önemli oyuncusundan yoksun maça çıkacak. Siyah-beyazlılarda milli takımdan sakat dönen Holosko, İbrahim Toraman ve Gökhan Zan Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.Ev sahibi Trabzonspor'da ise sakatlığı devam eden Yattara'nın durumu maç saatinde belli olacak. Ayrıca bonservis sorunu çözülemeyen Tony Sylva dışında eksik oyuncu bulunmuyor.Tolga Zengin, Serkan Balcı, Song, Egemen Korkmaz, Cale, Hüseyin Cimşir, Selçuk İnan, Colman, Yattara (Isaac), Gökhan Ünal ve Umut Bulut onbiri ile çıkması beklenirken, Beşiktaş'ın Rüştü, Ali Tandoğan (Serdar Kurtuluş), Sivok, Zapatocny, Tello, Serdar Özkan, Uğur İnceman, Cisse (Seric), Aydın Karabulut, Delgado ve Bobo onbiri ile çıkması bekleniyor.Bordo-mavili takımın Futbol Şube Sorumlusu İhsan Alioğlu, Beşiktaş’ı puansız göndereceklerini iddia etti, “Kazanıp ligde hedeflediğimiz noktaya doğru ilerlemek istiyoruz” dediBeşiktaş’ta, Trabzon maçının taktiği, Gineli yıldızın durumuna göre belirlenecek. Ertuğrul Sağlam, sol kanatta görev vereceği isimleri de, Yattara’dan gelecek habere göre seçecek