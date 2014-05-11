Avni Aker’de dev karşılaşma

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftası bu akşam üst sıraları yakından ilgilendiren dev bir maça sahne olacak. Trabzonspor ile Galatasaray, Avni Aker'de kozlarını paylaşacak.

NTV Spor’da yer alan habere göre, Trabzonspor'un cezası nedeniyle sadece kadın ile 12 ve altı yaş çocukların izleyeceği mücadele saat 19.00'da başlayacak. Önemli karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Onur, Bosingwa, Aykut, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Olcan, Burciano, Özer, Yusuf, Adrian, Henrique

Galatasaray: Muslera, Semih, Chedjou, Hakan Balta, Telles, Yekta, Melo, Selçuk, Sneijder, Burak, Sabri (Umut)

Süper Lig'de 33. hafta öncesinde topladığı 59 puanla Beşiktaş'ın 1 puan önünde ikinci sırada yer alan Galatasaray, sezonun bitimine iki hafta kala avantaj yakaladı.

Hafta içinde Eskişehirspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası finalinde mutlu sona ulaşarak kupayı 15. kez müzesine götüren sarı-kırmızılılar, moral buldu. Ligi ikinci bitirmek isteyen "Cim Bom" Trabzon deplasmanından 3 puanla dönerek, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma yolunda yakaladığı avantajı kullanmak istiyor.

Cim bom seri peşinde

Süper Lig'de sıkıntılı günleri arka arkaya aldığı iki galibiyetle geride bırakan Galatasaray, Trabzonspor maçını da kazanmak amacında.

Bu sezon deplasmanda gösterdiği kötü performansı engelleyemeyen sarı-kırmızılılar, ligde en son deplasmanda karşılaştığı Elazığspor'u 1-0 mağlup ederek, deplasman fobisini de yenmişti. "Cim Bom" sezonun son deplasman maçı olan Trabzonspor maçını kayıpsız atlatmanın peşinde.

Spor Toto Süper Lig'de son iki sezonun gol kralı Burak Yılmaz, bu sezon zirvede yer alan Sivassporlu Aatif Chahechouhe'yu geçmenin hesaplarını yapıyor.

Ligde son iki maçta attığı gollerle takımını sırtlayan Burak, gol sayısını 15'e yükselterek, 16 gollü Chahechouhe'yu takibini sürdürdü. Eski takımı Trabzonspor ağlarını da havalandırmaya çalışacak golcü futbolcu, Fransız oyuncuyu geride bırakıp, bu sezon da gol krallı olarak ligin efsane golcüleri arasına girmek istiyor.

Üç oyuncu ceza sınırında

Galatasaray'da 3 futbolcu bu akşamki mücade öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda Burak Yılmaz, Semih Kaya ve Ceyhun Gülselam'ın, Trabzonspor maçı öncesinde üçer sarı kartı var. Bu futbolcular, yarınki maçta sarı kart görmesi durumunda ligin son haftasındaki sahalarında oynayacakları Kayseri Erciyesspor maçında forma giyemeyecek.