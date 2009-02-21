Avni Aker'de büyük şok!..

Şampiyon kim olur?

Yanal yenilgiye çok şaşırdı

MAÇTAN DAKİKALAR

İKİNCİ YARI

Avni Aker'de ligde sıkıntılı bir sezon geçiren Denizlispor'u konuk eden Trabzonspor mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçta beklenmedik bir skorla sahadan 2-0 yenik ayrıldı.Zirve yarışında çekişmenin giderek arttığı haftalarda geçen hafta Beşiktaş ile berabere kalan bordo mavililer bu mağlubiyetle birlikte son iki haftada toplam 5 puan kaybetmiş oldu.Bu yenilgiye rağmen Trabzonspor 21. hafta sonunda 42 puanla 2. sıradaki yerinde kalırken, liderlik şansını yitirdi. Düşme hattından kurtulmaya çalışan Denizlispor ise puanını 21'e yükseltti.Hüseyin Avni AkerHüseyin Göçek, Bülent Gökçü, Bahattin DuranSylva, Tayfun, Song, Egemen, Cale, Serkan, Selçuk, Colman, Alanzinho, Isaac, GökhanÖzden, Burak, Roberts, Bangoura, Güray, Wescley (Dk. 39 Fatih), Berberoviç, Ozan, Çağlar, Angelov, BragaDk. 15 Angelov, Dk. 60 Bangura (Denizlispor)Dk. 36 Colman (Trabzonspor)Turkcell Süper Lig'de Trabzonspor ile Denizlispor arasındaki maçın ilk yarısı Denizlispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.11. dakikada sol kanattan Cale'nin ortasında ceza sahası önünde topla buluşan Gökhan'ın defans oyuncularından sıyrılarak yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla oyun alanını terk etti.14. dakikada Selçuk, ceza sahası önünde Gökhan'dan aldığı pası daha önde bulunan Tayfun'un önüne attı. Boş durumdaki bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla dışarı çıktı.15. dakikada sağ kanattan Bangoura'nın yaptığı ortaya ceza alanında iyi yükselen Angelov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sylva'nın sağından ağlarla buluştu: 0-140. dakikada Alanzinho'nun ara pasında topla buluşan Gökhan, kaleci Özden'i de geçtikten sonra açısı daralmasına rağmen plase bir vuruş yaptı. Denizlispor'un defans oyuncuları araya girerek meşin yuvarlağı kornereçeldiler.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Denizlispor'un üstünlüğüyle sona erdi.57. dakikada Selçuk'un ara pasında ceza sahasında topla buluşan Gökhan'ın plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.60. dakikada kontratağa çıkan Denizlispor'da, Angelov soldan çizgiye kadar inerek pasını ceza alanındaki Bangoura'ya aktardı. Kaleci Sylva'nın yatarak kontrol etmeye çalıştığı meşin yuvarlağı önünde bulan Bangoura, topu ağlarla buluşturdu: 0-267. dakikada Bangoura'nın sağdan ceza sahasına ortasında topla buluşan Braga'nın sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin sağından az farkla oyun alanını terk etti.83. dakikada Barış'ın soldan ceza alanına ortasında oluşan karambolde top, daha geride bulunan Selçuk'un önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.Karşılaşma, Denizlispor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.