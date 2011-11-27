Avni Aker'de Beşiktaş fırtınası!

T24

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Trabzonspor, evi Avni Aker Stadı’nda Beşiktaş’ı ağırladı.Beşiktaş, karşılıklı gol pozisyonlarının olduğu karşılaşmayı 77. dakikada Quaresma’nın penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı. Trabzonspor’da Mustafa Pektemek’i ceza sahası içinde düşürerek penaltıya sebebiyet veren Celustka kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.Beşiktaş bu kritik galibiyetle puanını 21’e çıkartırken, seyircisi önünde sahadan puansız ayrılan Trabzonspor da 20 puanda kaldı.Süper Lig’de 9 maçtır sahadan mağlubiyetle ayrılmayan Trabzonspor, karşılaşmaya Tolga, Celustka, Giray, Glowcki, Cech, Serkan, Zokora, Colman, Alanzinho, Halil ve Burak 11’i ile başlarken; Beşiktaş da sahaya Cenk, Ekrem, Egemen, Sivok, İsmail, İbrahim Toraman, Ernst, Fernandes, Hilbert, Quaresma, Almeida 11’i ile çıktı.Hakem Fırat Aydınus’un yönettiği karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. Dakikalar ilerledikçe Beşiktaş kalesine daha etkili gelmeye başlayan Trabzonspor, 13. dakikada gole çok yaklaştı. Burak’ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Alanzinho, kaleci ile karşı karşıya kaldı, ancak yıldız oyuncunun vuruşunda top yandan auta gitti.Kendi sahasından hızlı çıkarak Trabzonspor kalesinde etkili olan Beşiktaş, 19. dakikada çok net bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Çalımlarla rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Quaresma, kaleci Tolga’yı da geçmeyi başardı. Portekizli yıldız oyuncunun dar açıdan boş kaleye yaptığı vuruşu Cech çizgiden çıkardı.İlk yarıda iki takım da çok net gol pozisyonları yakaladı. Ancak son vurşlardan sonuç çıkmayınca takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.İkinci devreye iki takım da hızlı başladı. 49. dakikada Trabzonspor siyah beyazlı ekibin kalesinde çoğaldı. Kale sahası içinde oluşan karambolde Colman’ın şutuna Hilbert kritik bir müdahale yaparak topu kornere gönderdi.Bu önemli ataktan yalnızca 2 dakika sonra Beşiktaş çok net bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Hilbert’in sağ kanattan ceza sahası içine yerden yaptığı ortada Fernandes topla buluştu. Portekizli futbolcunun şutunu kaleci Tolga iki hamlede kontrol etti.57. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Quaresma’nın uzaktan çektiği sert şutu kaleci Tolga sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Ekrem topu önünde buldu. Ekrem’in vuruşu üstten auta gitti.Karşılaşmanın 77. dakikasında Hilbert’in uzaktan şutu kaleci Tolga’dan döndü ve ikinci yarıda oyuna giren Mustafa Pektemek’in önünde kaldı. Pektemek topu boş kaleye gönderecekken Celustka’nın hareketiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Fırat Aydınus, rakibini düşüren Celustka’ya da kırmızı kartını gösterdi.Trabzonspor sahada 10 kişi kalırken, penaltı vuruşu için topun başına geçen Quaresma düzgün bir vuruşla takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Kalan sürede başka gol olmazken, Beşiktaş güçlü rakibini 1-0’lık skorla mağlup etti.