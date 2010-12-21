-AVNİ AKER'DE BERABERLİK TRABZON (A.A) - 21.12.2010 - Ziraat Türkiye Kupası (B) Grubu'nda Trabzonspor, ilk maçında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı. 50. dakikada Eren'in soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Hakan Macit'in kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak auta çıktı. 68. dakikada Eren'in ceza alanı dışından kullandığı serbest atışta, kaleci Tolga sağ köşesine doğru gelen topu kontrol etti. 77. dakikada oluşan karambolde son olarak Mustafa altı pas içinde önüne düşen topu tamamlamak istedi ancak kaleci Kazım tehlikeyi önledi. 82. dakikada Eren'in ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Tolga sol köşesine doğru gelen topa yatarak sahip oldu. 87. dakikada sağdan ceza alanı son çizgisine inen Ramazan topu yakın mesafedeki Serdar'a aktardı. Bu futbolcu da yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2 90. dakikada Barış pasında ceza alanı içinde topla buluşan Serkan'ın şutunda, top kaleci Kazım'da kaldı. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Stat: Hüseyin Avni Aker Hakemler: Taner Gizlenci xxx, Bülent Gökçü xxx, Cemal Bingül xxx Trabzonspor: Tolga xx, Barış xx, Giray xx, Egemen xx, Mustafa xx, Ferhat xx (Dk. 83 Ceyhun x), Sezer (Dk. 65 Engin xx), Selçuk xx, Serkan xxx, Burak xx, Umut xx Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Kazım xx, Cihan xx, Ali xx, Kenan xx, Ramazan xx, Ahmet Buğra x (Dk. 76 Mustafa x), Eren xx, Serdar xxx (Dk. 90+2 Ferit ?), Osman xxx, Abdullah xx (Dk. 66 Hakan Albayrak x), Hakan Macit xx Goller: Dk. 13 Serkan, Dk. 42 Umut (Trabzonspor), Dk. 20 Osman, Dk. 87 Serdar (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor) Sarı Kartlar: Dk. 13 Tolga, Dk. 45 Ferhat, Dk. 89 Egemen, Dk. 90 Giray, Dk. 90+3 Engin (Trabzonspor) Dk. 71 Hakan Albayrak (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)