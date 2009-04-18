Avni Aker hasreti bitti



Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Trabzonspor, ligde 70 günlük aradan sonra Hüseyin Avni Aker Stadı'nda galip geldi.



Ligdeki son galibiyetini 19. haftasında Ankaragücü'nü 2-1 yenerek alan Trabzonspor, 4 haftalık bir aradan sonra sahasında 3 puan elde etti.



Karadeniz ekibi, sahasındaki son 4 lig maçında Denizlispor'a 2-0, Konyaspor'a 1-0 mağlup olurken İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile 0-0, Galatasaray ile 2-2 berabere kalmıştı.



Trabzonspor, bu sezon Ankara takımları ile yaptığı maçları firesiz olarak tamamlamayı başardı. Bordo-mavililer, Ankaragücü, Hacettepe, Ankaraspor ve Gençlerbirliği'ni 2'şer kez yenerek ligde başkent temsilcileriyle yaptığı 8 maçtan 24 puan toplamayı başardı.



GÖKHAN ÜNAL 118 GÜN SONRA



Trabzonspor'un golcü oyuncusu Gökhan Ünal, ligde 118 gün sonra Hüseyin Avni Aker Stadı'nda gol kaydetti.



En son ligin 16. haftasında Eskişehirspor ile yapılan iç saha maçında gol atan Gökhan Ünal, ligde 10 hafta sonra Trabzon'da fileleri havalandırdı.



KOLBASTI PROTESTOSU



Trabzonsporlu futbolcular maçın bitiminin ardından kolbastı oyunu oynamadan soyunma odasına gidince bordo-mavili taraftarlar, buna tepki gösterdi.



Taraftarlar, kulüp başkanı Sadri Şener'e takımı tekrar sahaya getirmesi çağrısında bulunurken bordo-mavili takım da kısa bir süre sonra sahaya çıktı.



Bordo-mavili oyuncuların yanında bulunan alt yapı oyuncuları daha çok kolbastı oynadı, takım daha sonra soyunma odasına gitti. Savunma oyuncusu Egemen de taraftarlara üçlü çektirdi.



