Avni Aker biletleri GS'ye 40 FB'ye 100 lira

T24 - Avni Aker’de Galatasaray taraftarı için ayrılan biletlerin fiyatları 40 TL olarak açıklandı. Oysa, Spor toto Süper Ligi'nin ikinci haftasında oynanan Fenerbahçe maçında sarı lacivertliler maçı 2.5 kat pahalı 100 liraya izledi.

Bugüne kadar yapılan anketler, kulübü için en çok para harcayan taraftarın Fenerbahçeliler olduğunu işaret ediyor. Sarı lacivertliler bununla da kalmıyor, gerek iç saha, gerekse dışarıda olsun takımlarını tribünden destekliyorlar. Fenerbahçe taraftarının bu talebi rakiplerinin de iştahını kabartıyor.

Tamamı tükenmişti Sarı lacivertli taraftarlar, hangi deplasmana giderse gitsin biletleri diğer rakip taraftarlarından daha pahalıya izliyor. Bunun en son örneği Trabzon’da yaşandı.

Bordo mavililer, ligin 2. haftasında konuk ettiği rakibinin taraftarlarına biletleri, Misafir Takım bölümünde100 TL’den sattı. Buna karşılık bu hafta sonu oynanacak G.Saray maçında misafir takım taraftarı için belirlenen bilet fiyatlarının 40 TL olması şaşkınlık yarattı. Trabzon’a gelen Anadolu takımlarının taraftarları ise maçları 50 TL’den izliyor.Bordo mavili yetkililer, rakamları talebe göre belirlediklerini ifade ederken, F.Bahçe maçında satışa çıkan biletlerin tamamının tükendiğine dikkat çektiler.

Çekişmenin etkisi büyük Fenerbahçe taraftarının ezeli rakibi Galatasaraylılar’ın 2.5 katı fiyatla maç izlemelerinin bir başka nedeni de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki çekişme. Bordo mavililer, “F.Bahçe maçları, camiada ayrı bir heyecan yaratıyor” görüşünü savunurken, sezon başındaki bilet fiyatlarının yüksek olduğunu, ancak zamanla bunu indirdiklerinide sözlerine eklediler.



