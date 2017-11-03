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AVM'ye 'Şirinler' baskını; 13 gözaltı

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor

03 Kasım 2017 11:27

İstanbul Bahçelievler'de, bir alışveriş merkezindeki restoranda silahlı kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine gelen polis ekiplerince 13 şüpheli gözaltına alındı. "Şirinler" olarak bilinen organize suç örgütünün lideri M.S.Ş'nin de aralarında bulunduğu şüphelilerin üzerinden 9 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait çok sayıda şarjör ve mermi ele geçirildiği bildirildi.

Polise, İncirli'de bulunan alışveriş merkezindeki restoranda silahlı kişilerin bulunduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alışveriş merkezine geldi. 

Dışarıda özel harekat polisleri ve ambulans bekletilirken, ekipler, kısmen boşaltılan ve giriş çıkışları kontrol altına alınan alışveriş merkezinde çalışma başlattı.

Ekipler, restoranda bulunan ve organize suç örgütü "Şirinler" üyesi olduğu öne sürülen 13 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin üzerinde çok sayıda silah ve bunlara ait mermi ele geçirildiği bildirildi. 

Şüphelilerin sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.

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