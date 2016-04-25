AVM'nin çatısından demir merdiven düştü; 2 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde, bir AVM'ye giden evli çiftin üstüne çatıdaki demir merdiven düştü. Yaklaşık 5 metreden düşen merdiven altında kalarak yaralanan çift, hastaneye kaldırıldı. Yeni evli çiftin hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

Doğan Haber Ajansı’nda (DHA) yer alan habere göre,olay, dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. 29 yaşındaki Levent Eser, aynı yaştaki eşi Merve Ece Eser ile birlikte AVM'de bir mağazaya alışveriş yapmaya gitti.

Alışveriş yaptıktan sonra mağazadan çıkan ve dolaşmaya başlayan genç çiftin üzerine fırtına nedeniyle çatıda bulunan demir merdiven düştü.

Merdivenin düştüğünü fark eden Levent Eser merdiveni eliyle tutmaya çalışsa da başarılı olamadı ve eşiyle birlikte demir merdivenin altında kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı çift ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan ve bir yıl önce evlendikleri öğrenilen Levent Eser ile Merve Ece Eser'in hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. AVM'de diğer alışveriş yapmaya gelen müşteriler ise yaşanan olaya tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.