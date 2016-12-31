AVM'lere üst düzey güvenlik tedbiri geldi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Şubat 2016'da yürürlüğe giren Alışveriş MerkezleriHakkında yönetmelikte değişiklik yaptı. Yönetmeliğe eklenen yeni hükümle AVM'lerde güvenlik tedbiri artırıldı.

Aysel Alp’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, olası terör saldırılarına, bomba yüklü araçlara ilişkin alındığı düşünülen yeni tedbirlere göre AVM'lerde açık ve kapalı otopark giriş çıkışlarına 'plaka tanıma sistemi' kurulacak.

Polis anında görecek

Bu sistemden elde edilen veriler, kolluk birimleri (polis ve jandarma) ile anlık olarak paylaşılacak.

Bazı AVM'lerde havaalanı güvenliği

Yönetmeliğe eklenen bir diğer hükümle İçişleri Bakanlığı’nca kamu güvenliği açısından gerekli görülen alışveriş merkezlerinde, yine araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların girişlerine ise havaalanları girişinde olduğu gibi araç altı görüntüleme sistemi kurulacak.

AVM'lerde yeni düzenin kuruluşuna ilişkin süreci ise İçişleri Bakanlığı belirleyecek.