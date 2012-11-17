AVM'lere karşı modern esnaf çarşıları

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Ahiliğin merkezi olarak kabul edilen Kırşehir'de ilk örneği yapılmaya başlanan modern esnaf çarşısının İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da da yapılması için harekete geçti. Sadece esnaf ve sanatkarların faaliyette bulunacağı modern çarşılarda, yok olmaya yüz tutan mesleklerin de icra edilmesi planlanıyor.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, esnafın en büyük sorunlarından birisinin AVM'ler olduğunu belirterek, 51 ilde 330 dolayında AVM'nin bulunduğunu söyledi.

AVM'lerin faaliyet alanının Perakende Yasası'yla düzenlenmesinin büyük bir gereklilik olduğunu savunan Palandöken, bunun yapılmaması durumunda sayıları 2,5 milyonu bulan esnaf ve sanatkarın ekonomik durumunun daha da kötüye gideceğini dile getirdi.

Palandöken, TESK olarak esnaf ve sanatkarın çıkarlarını çağın gereklerini de dikkate alarak korumaya çalıştıklarını vurgulayarak, yeni çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

''İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleştirilen ve 14. yüzyılda esnaf ve sanatkar modellerini yaşatan 'Scansen' olarak adlandırılan modelin benzerinin ülkemizde de hayata geçirilmesini çok önemsiyoruz. İçinde atölyelerin, dükkanlar ve sosyal alanların olduğu bu yapıları biz modern çarşı olarak görüyoruz. Ahiliğin merkezi olarak kabul edilen Kırşehir'de belediyenin ilk örneğini başlattığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın da destek vereceği modern esnaf çarşısının İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da da yapılması için uğraşıyoruz. Bu çarşıların şehirleri kirleten değil, güzelleştiren turist çeken nitelikte olacağına inanıyoruz.''

'Tüketim yerine üretim odaklı'

Söz konusu çarşılar sayesinde hem bugünün esnaf ve sanatkarın korunacağını hem de 13. yüzyıla kadar gidilerek esnaf ve sanatkarı Ahilik kültürünün kökleriyle buluşturulacağını belirten Palandöken, ''Çarşılarda esnaf ve sanatkarımız 13. yüzyıldan günümüze kadar giyilen kıyafetlerle üretim ve satış yapacak. Buralara gelenler adeta tarihi bir yolculuğa çıkacak. Jiletle değil ustura ile tıraş yapan berberler, ekmek pişirilen tandırlar, atlara nal üreten ve çakan nalbantlar, yorgancılar ve semercilere varıncaya kadar yaklaşık 150 meslek dalında üretim yapılacak'' dedi.

TESK Başkanı Palandöken, projede cami ve şadırvan gibi yapıların yanında ahilik ve astronomiyle ilgili müzelerinde yer alacağını bildirerek, otopark ile törenlerin yapılacağı geniş bir meydanın da esnaf çarşılarında bulunacağını söyledi.

Modern esnaf ve sanatkar çarşıları projesiyle ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yürüteceği çalışmaların kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden Palandöken, yerel yönetimlerin işbirliğindeki bu çarşıların tüketim yerine üretim odaklı olacağını dile getirdi.