AVM'lerden 'tatil' kararına tepki: Kaybımız 4,5 milyar lira

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü Ankara'da başlayan, Antalya ve Konya ile devam eden, alışveriş merkezlerinin dini bayramların birinci günleri ile yeni yılın ilk günü kapalı olması konusu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Belgü, AVM'lerin dini bayramların ilk gününde kapalı olacak olmasına anlam veremediklerini belirterek, ramazan ve kurban bayramındaki birer günlük kapalı kalmanın sektöre toplam zararının 4,5 milyar TL olduğunu söyledi.

Dünya'nın haberine göre Hulusi Belgü "AVM'lerimiz günümüzde ticari işlevinden çok vatandaşlarımızın buluştukları, sinema, tiyatro gibi kültürel etkinliklerin yanı sıra hem kendileri için faydalı kişisel gelişim atölyelerine hem de çocuklarının gelişiminde yararlı olan atölye çalışmalarına katıldıkları yaşam merkezleridir. Bugün çocuklu ailelere sorduğumuzda çocukları ile birlikte vakit geçirdikleri en güvenli yer olarak AVM'leri gösteriyorlar. AVM'lerimiz bayram günlerinde bu anlamda daha da anlam kazanıyor çünkü geçmişte hepimizin çocukluğunda güzel bir anı olarak kalan tam bir ‘Bayram Yeri'ne dönüyor" açıklamasını yaptı.

Belgü sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sebeple dini bayramların ilk günü ile 1 Ocak'ta AVM'lerimizin kapalı tutulmasına anlam vermekte zorlanıyoruz. Halkımızın sosyalleşme ve elbette ki bunun yanı sıra vakitten tasarruf sağlamak amacıyla alışveriş yapma haklarının ellerinden alındığını düşünmemek işten değil. Bununla birlikte bayram günleri mesai yapan AVM çalışanlarının ücretlerine bu durum hakkaniyetli bir şekilde yansıtılmaktadır. İşin bir de bu boyutu var… Bahsi geçen tarihlerde AVM'ler kapatılarak AVM çalışanlarının fazla mesai ücreti almalarına da engel olunuyor".

“Yaklaşık 300 milyon liralık vergi kaybına yol açıyor”

Bir günlük AVM kapatılmasının ekonomide açabileceği yaralardan da bahseden Belgü şöyle konuştu:

"Küçük bir hesaplama ile ortaya çıkıyor ki AVM'lerin Türkiye'de 1 gün kapatılması, perakendecilerimiz açısından 1,5 milyar TL'lik ciro, ekonomimizde ise yaklaşık 300 milyon TL'lik vergi kaybına yol açıyor. Bugün geldiğimiz noktada organize perakende sektöründe 880 bin nitelikli istihdam sağlayan AVM'lerimizi Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve yeni yılda birer günlük kapatılmasının sektörümüze zararı 4,5 milyar TL, devletimize zararı ise 900 milyon TL olacak. Bu azımsanabilecek bir sayı değil. Bu nedenle ülkemizin ekonomik anlamda selametini ve istikrarını gözetmeksizin verilen böyle bir kararın yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz".

Belgü, konuya ilişkin kararın kaldırılması ile ilgili olarak ilgili mercilere taleplerini ilettiklerini ve konunun takipçisi olacaklarını vurgulayarak sözlerine son verdi.