AVM'lerdeki mağazalar da kepenk kapatmaya başladı

İstanbul Bağdat Caddesi ve Beyoğlu’nda mağazaların kapanmasının yankıları sürerken, şimdi de alışveriş merkezlerinde kepenkler indirilmeye başlandı. Terör ve darbe girişiminden sonra ciroları düşen mağazalar, AVM yönetimlerinden destek görmedikleri gerekçesiyle dükkânları kapatmaya başladı.

Hürriyet'ten Ceyhun Kuburlu ve Elif Ergu'nun haberine göre, İstanbul’daki birçok alışveriş merkezinde boş dükkanlar göze çarpıyor. Kapalı mağazaların camlarına kimi afiş yerleştiriyor, kimi siyah perde çekiyor. AVM yönetimleri, “Önümüz bayram, okullar açılıyor ve yılbaşı geliyor. Biraz sabır, mağaza kapatmak büyük hata olur” derken, markalar “AVM’lerde boş koridorlar olmaması için önlem alınması şart” diyor.

Bir süreden beri döviz kurlarındaki artışın markaları zorladığını, bu yazın kötü geçmesine neden olan faktörlerin etkisinin de buna eklendiğini söyleyen Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkan Yardımcısı Sinan Öncel, şu değerlendirmeyi yaptı: “

Beyoğlu Caddesi ve Bağdat Caddesi Türkiye’de uzun zamandan beri perakende sektörünün en cazip yerleriydi. Ancak bu yaz Beyoğlu Caddesi önceki sene gibi değil. Çok sayıda marka Beyoğlu’nu terk etti. Bunun başlıca nedeni mağaza sahiplerinin istediği yüksek kiralardır. Şimdi aynı tehlike AVM’ler için de geçerli. Bazı AVM’lerde sorunlar büyük. Bunu daha yakından anlamak için 300 metrekareden küçük mağazası olan markalarla anket çalışması yapıyoruz..."

"...Şu ana kadar 70’e yakın marka ile çalışma yapıldı. Markaların büyük çoğunluğu kira indirimi istiyor. Beyoğlu’nda 2-3 mağazası vardı bazı markaların. Boşuna açmadılar bu mağazaları. Aynı tehdit AVM’ler için de var. Saldırlar oldu, terör arttı, turizm gelirleri düştü, darbe oldu, hala kiralar dolarla ve hala cirodan pay alıyor AVM’ler, ortak giderler de markaları zorluyor. AVM’ler karlılıklara bakmadan dövizle kira ve cirodan pay alıyor.