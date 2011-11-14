-AVM'lerde TL ile kira, kiracının aleyhine İSTANBUL (A.A) - 14.11.2011 - Jones Lang LaSalle Türkiye Başkanı Avi Alkaş, ''2003, 2005 ve 2007 yılında açılmış AVM'ler eğer o günün Türk Lirası ile kiralama yapmış olsalardı, bugüne kadarki süreçte kiracılarımız daha pahalı kira öderlerdi. Uzun vadede Türk Lirası ile kira yapmak kiracının aleyhine'' dedi. AVM sektöründeki gelişmelere ilişkin açıklama yapan Alkaş, kurların aşırı oynak olduğu dönemlerde en azından fiili kur yerine AVM'lere özel kurlar oluştuğunu ve daha yumuşak geçiş sağlandığını belirtti. AVM yatırımcılarının borçlanmalarını, proje yatırımlarını dövizle gerçekleştirdikleri için kiraları da dövizle yaptıklarını ifade eden Alkaş, enflasyonu düşen, parası değerlenen Türkiye'de önümüzdeki dönemde farklı farklı uygulamalar görülebileceğini kaydetti. Alkaş, şunları ifade etti: ''Bankalarımızın Türk Lirası kredi verebilme olanakları oluştukça, Türk Lirası borçlanan yatırımcı da pek ala kirasında Türk Lirası uygulayabilir. Yurt dışı yatırımcılarının Türk Lirası'na güven duymalarını görmemiz lazım. Bence o yöne gidiyoruz. Türkiye bölgesel bir oyuncu olmaya daha fazla soyunduğu oranda, belki de yakın ülkelerde Türk Lirası ile iş yapılabilir durum doğduğu takdirde o zaman pek ala bu güçlenen Türk Lirası beraberinde farklı uygulamaları yaratacaktır. Ben Türk Lirası'nın değerleneceği beklentisindeyim.'' -''Şu anda kurlar bu şekilde giderken, daha düşük kur uygulayan AVM'ler var''- Uzun vadede Türk Lirası ile kiralama yapmanın kiracının aleyhine olduğunu ifade eden Alkaş, ''Son 8-10 yıla baktıklarında 2003, 2005 ve 2007 yılında açılmış AVM'ler eğer o günün Türk Lirası ile kiralama yapmış olsalardı, bugüne kadarki süreçte kiracılarımız daha pahalı kira öderlerdi'' dedi. Avi Alkaş, ayrıca kurların anormal yükselme dönemlerinde AVM kiralamalarında farklı kurlar uygulanabildiğini, şu anda kurlar bu şekilde giderken farklı, daha düşük kur uygulayan AVM'ler bulunduğunu, bugün dövizdeki yükselişe rağmen avroyu 2,20, doları 1,65 uygulayan alışveriş merkezleri olduğunu kaydetti. Alkaş, ''Bunlar yine finansman durumları ile çok ilintili. Vadesi gelen borcunu yabancı dövizle ödemek zorunda olan alışveriş merkezinin esnekliği ile yatırımını daha fazla özkaynakla yapmış alışveriş merkezi arasında fark var'' dedi. -''Bazı yabancı fonlar cadde mağazalarına dahi ilgi duymaya başladı''- Yurt dışı hükümet fonlarının Türkiye'ye son dönemlerde ilgi göstermeye başladığına da işaret eden Alkaş, ''Singapur, Katar, Kuveyt hükümet fonlarının son dönemlerde Türkiye'ye yatırım açısından daha fazla ilgi duymaya başladığını gözlemliyoruz. Otel'de, AVM'de bunu görüyoruz. Bazı fonlar cadde mağazalarına dahi ilgi duymaya başladı'' diye konuştu. -''Artık kütüphane de alışveriş merkezlerine giriyor''- AVM'lerde bugüne kadar eğlence olarak sadece sinema görmeye alışmışken, artık tiyatro, müze, kütüphanenin de alışveriş merkezlerine girmeye başladığına işaret eden Alkaş, yeni dönemde içinde arena, gösteri merkezleri, sanat ve kültür merkezlerinin olacağı yeni projeler görüleceğini vurguladı. Alkaş, ''Zorlu Center da bunlardan biri. Zorlu'da bir yandan Gösteri Sanatları Merkezi diye bahsettiğimiz olgu varken, diğer taraftan e-kütüphane olgusuna gidiyoruz. Gerek çevredeki öğrencilere gerek meraklısına hızlı internet erişimi olan, son teknoloji imkanları ile donatılmış e-kütüphane hazırlığı içindeyiz. AVM ortamlarında insanlara boş zamanlarını değerlendirmek adına birtakım hobilerini de gerçekleştirecekleri mekanlar sağlamaya gidiyoruz. Yeni kurgularımızda hep bunları gözetiyoruz. Bazı projelerimize de yansımaya başladı'' dedi.