AVM’lerde kiralar el yakıyor

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı (AGSD) Başkanı Canip Karakuş, alışveriş merkezlerindeki (AVM) kira tutarlarının günün şartlarına uymayacak derecede yüksek olduğunu savundu.



Yaptığı yazılı açıklamada AVM yönetimlerine çağrıda bulunan Karakuş, " piyasa koşullarına göre zaten 'süper' yüksek olan kiralar bu şartlarda 'hiper' hale geldi. Araba yavaşlıyor, kiralara asgari ücret uygulayın" dedi.



Dünya finans krizinin etkisiyle tüketim harcamalarının yavaşlama eğilimine girdiğini söyleyen Karakuş, kiraların metre kare üzerinden alınmasının yanlış olduğunu, kiracıyı koruyacak yeni bir modele ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.



Giyim Sanayicilerinin kira kıskacından kurtulamadığını belirten Karakuş, şöyle devam etti:



"AVM'lerde yer alan üyelerimiz kendilerine değil, kiraya çalışıyor. Aylardır zarar eden üyelerimiz var. Vergi gibi kazanmadığımız paranın kirasını öder haldeyiz. AVM yönetimlerine çağrı yapıyorum. Kiralar yeniden düzenlenmezse dükkânları kiralayacak insan bulamayacaksınız. Gelin masaya oturalım, kritik günleri birlikte aşmanın yollarını arayalım."



Söz konusu şartların devam etmesi halinde sokağa çıkıp cadde mağazacılığına döneceklerine söyleyen AGSD Başkanı Karakuş, "Biz sokağa çıkarsak AVM'ler çok katlı otoparklara dönüşür. Bu da kimsenin işine yaramaz. Perakende sektörü topal sektör haline gelmeden kendi içerisinde önlemlerini almalı. İşe de yüksek kiralardan başlamalı" dedi.

