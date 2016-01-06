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Ekonomi

AVM’lerde indirim dönemi sona mı eriyor?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağa göre; AVM'lerde sürekli indirimli satış olması için ürünlerin seri sonu, sezon sonu, ihraç fazlası ya da kusurlu olması gerekiyor

06 Ocak 2016 17:45

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve AVM’lerdeki indirimlere yönelik bazı kısıtlamalar öngören Alışveriş Merkezleri Yönetmelik Taslağı’na Rekabet Kurumu’ndan itiraz geldi. Kurum, indirim yapma serbestisinin zorlaştırılmamasını isteyerek, “Piyasa ekonomisinde teşebbüsler istedikleri zaman istedikleri oranda indirim yapar” dedi.

Alışveriş Merkezleri Yönetmelik Taslağı’na göre, alışveriş merkezlerinde sürekli indirimli satış olması için ürünlerin seri sonu, sezon sonu, ihraç fazlası ya da kusurlu olması gerekiyor. Bu tür alışveriş merkezlerininin ‘outlet’ gibi indirimi çağrıştıran ibareleri kullanabilmesi için, sattığı malların en az yüzde 70’ini bu kapsamda olması gerekiyor.

 

Rekabet Kurumu'ndan itiraz

 

Habertürk Gazetesi'nden Deniz Çiçek'in haberine göre alışveriş merkezleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğin yürürlüğe girmesini beklerken, Rekabet Kurumu’ndan düzenlemeye itiraz geldi.

Taslakta, sürekli indirimli satışlara yönelik AVM yönetimleri tarafından kontrol mekanizması kurulması istenirken, Rekabet Kurumu, indirim yapma serbestisini zorlaştıran düzenlemeler yapılmamasını istedi. Rekabet Kurumu yazısında, indirim yapmayı olabildiğince kolaylaştıran bir yapı oluşturulması gerektiği belirtildi.

Yazıda, “Mevzuatımızda, sürekli ya da süreksiz indirimli satışlarda aldatıcı, yanıltıcı bilgi verilmesini önlemeye matuf yeterli düzenleme bulunduğunu dikkate alarak, bu alanı daha fazla sıkılaştırmanın piyasa ekonomisi tercihine uygun olmadığı düşünülüyor” denildi.

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