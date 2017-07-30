AVM'lerde 'geçici mağaza' dönemi

Büyük kentlerin gözde caddelerinde, AVM’lerde verimsiz kalan mağazalar birer birer kapatılıyor. Döviz kurlarıyla katlanan kiralar, kentsel dönüşüm ve cirolardaki düşüş mağaza kapatma nedenlerinin başında geliyor.

Hürriyet yazarı Jale Özgentürk, “AVM’de ‘geçici mağaza’ dönemi” başlıklı yazısında, alışveriş merkezlerinin boş kalan mağazalara yeni markalar çekmek için 3 aylık deneme süresi başlattığını yazdı. Özgentürk’ün yazısında şunlara değindi:

“Verilen bilgilere göre 348 AVM’de 4 bine yakın mağaza boş duruyor. Tabii bu dönemi fırsata çevirmeyi düşünen yeni markalar da boy göstermeye başladı. Kadın giyimde İstanbul’un tekstil merkezi Merter’den yeni markalar çıkmaya başladığını söyleyen yatırımcı, Japonya ve Kore’den de Miniso, Mumuso gibi markaların pazara girmeye başladığını anlatıyor. Bu yeni markaların getirdiği yeni bir uygulamayı da şöyle açıklıyor: AVM’lerde pop up dönemi başladı.

Yani AVM’de aniden açılan, kısa sürede ya büyüyen ya da yok olan markalar var. Markalar küçük bir mağazayı 3 aylık kiralıyor. Ürünlerine ilgiyi, ciroyu görmek istiyor. Bu üç ayın sonunda satışı başarısız görürse kapatıyor, başarılı olursa mağazayı ve zinciri büyütüyor.”

Jale Özgentürk'ün yazısının tamamını okumak için tıklayınız...