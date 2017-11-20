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AVM'lerde folyolu çantayla hırsızlık yapan 3 Gürcü yakalandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ ve Çorlu ilçesindeki AVM'lerden oyun CD'si çaldıkları belirlenen Gürcistan uyruklu 3 kişi polis tarafından yakalandı

20 Kasım 2017 18:05

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ ve Çorlu ilçesindeki AVM\'lerden oyun CD\'si çaldıkları belirlenen Gürcistan uyruklu 3 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin, çaldıkları CD\'leri mağazaların güvenlik sisteminden geçirmek için çantalarını alüminyum folyo ile kapladıkları belirlendi.
Tekirdağ\'da bir AVM\'de kitap ve CD satışı yapan işyerinde şüpheli bir kişi bulunduğu ihbarı üzerine, İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Polis, gittiği AMV\'de Gürcistan asıllı olduğu belirlenen Giorgi S.\'nin çantasında çalıntı olduğu belirlenen 3 bin lira değerinde oyun CD\'leri ile bir miktar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin verdiği bilgiler doğrultusunda, polis ekipleri Aydoğdu Mahallesi\'nde durdurduğu Gürcistan uyruklu 2 kişinin de sırt çantalarında, 20 bin lira değerinde 18 oyun CD\'si ele geçirdi ve şüphelileri gözaltına aldı.
Polisin yaptığı geniş çaplı araştırmada, 3 şüphelinin, Çorlu\'daki bir AVM\'den de hırsızlık yaptıkları güvenlik kameralarından belirlendi. Şüphelilerin, mağazaların güvenlik sisteminden sorunsuz geçebilmek için sırt çantalarının iç kısmını alüminyum folyo ile kapladıkları belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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