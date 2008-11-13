‘AVM’lerde ciroya göre kira adil bir çözüm’

Kira isyanı İstanbul'a sıçradı

Bazı AVM'lerde yüksek kira sorunu nedeniyle yaşanan kepenk kapamalara ilişkin soruları yanıtlayan Akyiğit, dernek olarak şu anda böyle bir eylemi önermeleri ya da desteklemeleri gibi bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.Bu konudaki çalışmalarının, bilinç yaratmak üzerine odaklandığını, söyleyen Akyiğit, "Kapatma konusunda her marka kendiyle ilgili böyle bir karar alabilir" dedi.Akyiğit, markaların bazı AVM'lerde masraflarını karşılayacak yoğunlukta iş yapamamaları nedeniyle kiralarda indirim talep ettiklerini anımsatarak, iş yapmakta sorunu olan AVM'lerin kiracıları elde tutma ve AVM'yi geleceğe hazırlama perspektifi çerçevesinde 2009 yılına yönelik destek paketleri sunmalarının gerekebileceğini kaydetti.Ekrem Akyiğit, "Şu anda işlerin kötü olduğu AVM'lerde, 2009 sonuna kadar ciro kirasının iki taraf için de adil bir çözüm olduğunu düşünüyoruz" dedi.Kira yüksekliği nedeniyle AVM'lerden çıkmayı düşünen markalar olup olmadığına ilişkin soru üzerine Akyiğit, şöyle devam etti:"Bu her markanın kendi stratejik kararıdır. Geçmişe bakıldığında markalar, kar edemediği yerden, sorunlu olan mağazadan çıkıyordu. Burada, cadde mağazalarını kastediyorum. Eğer AVM'ler sorunun kaynağına ulaşıp, kendi yapacaklarını yaparsa, marka oradan çıkmaz. Ama yapmaz, kulağını tıkarsa bazı markalar daha fazla zarar etmektense çıkma yolunu dener diye düşünüyorum."Tescilli Markalar Derneği (TMD) Başkanı Selçuk Güzenge de şu anda AVM'lerle görüşmelere devam ettiklerini, "Kanyon'la yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiğini ancak net bir sonuç için bir süre talep ettiklerini" anlattı.Güzenge, "Biz de seve seve kabul ettik çünkü amacımız aceleyle bir yerlere varmak değil. Kepenk kapatmak hiç değil" dedi.Her AVM'de farklı sorunlar yaşandığını, bu nedenle hepsiyle ayrı ayrı görüşmek istediklerini, bazı AVM'lerden ise randevu almakta zorlandıklarını aktaran Güzenge, yüzde 30'a varan kur farkı ve işlerindeki yüzde 15-30'luk düşüş karşısında firmayla mal sahibinin masaya oturması gerektiğini söyledi.Güzenge, bazı AVM'lerin kur farkı nedeniyle sıkıntı yaşanan bu dönemde dönemsel zamları gündeme getirdiğini kaydederek, tamamen ciroya dönme önerilerinin, karşı taraftaki yatırımcı için uygun olmayabileceğini, en azından bir sabit kira tespit edilmesi gerektiğini dile getirdi.Trabzon ve Ankara'da yaşanan kepenk kapatmalar konusunda Güzenge, "İstanbul'da da bu şeyler görülebilir. Bunu tehdit olarak algılamayın. Ancak gelinen durum dünya nezdinde bir olay. Tüketiciyi canlandırmak için neler yapacağız bunları konuşmamız lazım. Burada AVM'ler de üzerine düşeni yapacaktır" diye konuştu.