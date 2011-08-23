-AVM'lerde bayram mesaisi İSTANBUL (A.A) - 23.08.2011 - Alışveriş merkezlerinin, Ramazanda iftar saati dolayısıyla oluşacak boşluğu kapatmak için kapanış saatlerini 23.00'e çekme kararı Ramazan Bayramı'nda da uygulanacak. Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği (AMPD) AVM Grup Başkanı Zafer Baysal, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, bazı alışveriş merkezlerinin, Ramazan boyunca kapanış saatlerini 23.00'e çekmesiyle, ziyaretçiler için AVM içinde iftarlarını yapıp, iftardan sonra alışverişe devam etmek veya evlerinde iftarlarını yapıp, ardından AVM'lerde zaman geçirmek seçenekleri oluştuğunu anlattı. Kararın, perakendecilerden gelen talep üzerine AVM'ler tarafından uygulandığına işaret eden Baysal, şu bilgileri verdi: ''Türkiye'de 50 civarında AVM kapanış saatini 23.00 olarak uyguladı. Büyük çoğunlukla bu açılış-kapanış saatlerine uyuldu. Kendi bölgesine göre açılış saatini 11.00 değil 10.00 yapıp, gece yine 23.00'da kapatanlar da oldu. Hepsi, perakendeci ile AVM işletmecisinin diyaloğuyla belirlendi. Bazı atıl kalan günlerde, saat 22.00'den sonra giriş sayılarında çok fazla artış olmadığı gözlenen AVM'lerde karşılıklı konuşarak saatleri 22.00'ye çekme yoluna gidenler de oldu.'' Baysal, saat 23.00'e kadar açık kalmanın bütün AVM'lere net faydası olduğunun söylenemeyeceğini, ancak saatlerin, bölgenin, semtin, AVM'ye gelen kitlenin beklentilerine, taleplerine göre şekillendirildiğini belirtti. AVM'lerin müşteri giriş saatinde, saat dilimlerini etkileyecek oranda gece saat 22.00'den sonraya kayma olmadığını kaydeden Baysal, ''AVM'ler, kapalı olsalardı, kaçıracakları veya ağırlayamayacakları misafirlere ev sahipliği yaptılar, o ilave açık oldukları 1 saatlik süreçte. Zaten biz de olağanüstü bir sıçrama beklemiyorduk. İnsanlar, iftarlarını yaptıktan sonra eğer isterlerse AVM'lere gelebileceklerini bilsinler istedik'' diye konuştu. Baysal, saat uygulamasını AVM'lerin yanı sıra cadde mağazaları tarafından da yapıldığının altını çizerek, perakendecilerin bu yılki verilerden aldıkları istatistiki sonuçlara göre gelecek yıllarda bu uygulamayı yapıp yapmamaya karar vereceğini söyledi. Önümüzdeki 8 yıl boyunca Ramazanın yaz aylarına denk geleceğine işaret eden Baysal, iftarın da AVM'lerin, cadde mağazalarının kapanışına yakın saatlerde olacağını, bu nedenle perakendecilerden bu yönde bir talep geldiğini kaydetti. -''Temmuz'da düşüş, ağustosta çıkış''- Ramazanda AVM'lere gelen ziyaretçi sayısında artış olduğunun ve ziyaretçi artışının cirolara yüzde 3-4 kadar yansıdığının tahmin edildiğini kaydeden Baysal, ''İzinlerin büyük kısmı temmuz ayında kullanıldı. Temmuz ayındaki düşüşe göre ağustos ayında çıkış yaşandı. İnsanlar Ramazan ayı nedeniyle evlerine döndüler'' dedi. Baysal, Ramazan Bayramı için AVM'lerin açık kalma saatlerinin şimdiden planlandığını, bayramda da AVM'lerin 23.00'e kadar açık kalacağını bildirdi.