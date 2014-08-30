AVM’lerde anonslu reklam dönemi

Son dönemlerde yatırımları hızla artan alışveriş merkezlerinde (AVM) yeni bir dönem başlıyor. Türkiye’de sayısı 329’a ulaşan ve 2013 yılından 1.6 milyar kişinin giriş yaptığı AVM’ler ‘anonslu reklam’ için düğmeye bastı. AVM’lerde her yarım saatte bir tüm alanda duyulacak şekilde anonslu reklam yapılacak. Birçok AVM’de test aşamasını tamamlayan sistemle ilgili tek soru işareti ise tüketicilerin bu sesten rahatsız olup olmayacakları.

Milyarlarca ziyaretçi

Çilem Kaya Açık’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, AVM’lerin müşteri portföyü reklam yatırımcılarının da dikkatini çekti. Ünlü Reklamcı Cahit Ceylan tarafından şekillenen ve daha önce farklı alanlarda kullan bu proje şimdi İsviçreli Adwin AG şirketiyle AVM’lere uyarlandı. Ceylan, daha önce Mars Sinemaları’nın fuaye alanlarında denenen anons siteme ilişkin, “Tüm AVM’lerin kendilerine ait bir ses sistemi var. Bunu kullanarak reklamlar için yeni mecra oluşturuyoruz” dedi.

Sinemalarda denendi

Şu ana kadar ismini veremeyeceği bazı AVM zincirleri ile sözleşme imzaladıklarını anlatan Ceylan, sistemi şöyle anlattı: “İlk önce daha küçük grupların olduğu sinemalarda denediğimiz bu sistemi daha sonra büyük kitlelerin olduğu alanlarda denedik. Sözleşme imzaladığımız AVM’lerde de testlerimizi yaptık. İlk önce insanın aklına bu sesler rahatsız eder mi diye bir düşünce geliyor. Ama sesin desibeli ve sürenin sık olmaması nedeniyle böyle bir sorun yaşanmıyor. AVM yönetimleri de bunu testlerde gördü. Reklam sıklığı yarım saat arayla ya da 1 saat arayla yapılacak. Süresi ise 1.5 dakikayı geçmeyecek. Tamamen ulusal kampanyaların reklamlarının olmasını planlıyoruz. İlk hedefimiz 40-50 AVM’de yer almak. Buradaki amaç; AVM’lerde mevcut olan anons sistem üzerinden AVM’de bulunan tüketiciye doğrudan ulaşmak”

AVM yatırımları hızla artıyor

Türkiye’de 57 şehirde AVM bulunuyor. AVM’lerin sayısı 329’a ulaştı. AVM’lerin yüzde 84’ü Türkiye’nin batısında. İstanbul’daki AVM sayısı 97’yi buldu. AVM’lerde kiralanabilir alan 9.5 milyon metrekareye ulaştı.