AVM'ler Ramazan'da geç kapanacak

Milliyet Gazetesi'nden Eylem Türk'ün hazırladığı habere göre, AMPD Başkanı Mehmet Nane, ramazan ayı boyunca bazı AVM’lerin gece yarısına kadar açık kalacaklarını belirterek, “AVM’ler iftar geç saatte olduğu için bu önlemi aldılar. Bu sayede tüketiciler iftardan sonra rahat rahat alışverişlerini yapabilecekler” diye konuştu. Nane ayrıca, bu yıl AVM’lerde ramazan ayına özel etkinlik ve eğlencelerin de olacağını kaydetti.

Hangi AVM, kaçta kapanacak?

- Forum İstanbul’un Ramazan boyunca çalışma saatleri 10:00-23:00 olarak belirlendi.

- Ataköy Plus Ramazan ayı boyunca saat 23:00’te kapanacak.

- Aquarium AVM Ramazan boyunca 11:00-23:00 saatlerinde açık kalacak.

- Viaport Outlet Ramazan boyunca 11:00-23:00 arası açık olacak.

- Kozzy ve Optimum Outlet İstanbul, 2, 3, 4, 5 Eylül’de saat 23:00’te kapanacak.

- Forum Trabzon 22 Ağustos’a kadar Cuma ve Cumartesi günleri 23:00’e kadar açık olacak, 23 Ağustos’tan bayram sonuna kadar ise her gün 23:00’e kadar açık.

- Kayseri Park 2 Eylül’e kadar 10:00-22:30 saatleri arasında, 3-12 Eylül tarihlerinde de 10:00-23:00 saatleri arasında açık olacak.

- Forum Kapadokya ise 07-22 Ağustos tarihlerinde Cuma-Cumartesi ve pazar günleri 23:00’e kadar açık olacak. 23Ağustos - 08 Eylül tarihleri arasında da hergün 23:00’te kapanacak.

- Agora AVM Ramazan boyunca 10:00 - 23:00 arası açık kalacak.

- İzmit Outlet Ramazan boyunca 10:00 - 23:00 saatleri arasında çalışacak.

- Town Center 3 - 8 Eylül tarihlerinde saat 23:00’te kapanacak.

- Forum Çamlık, Ramazan boyunca cuma, cumartesi ve pazar günleri 23:00’e kadar açık olacak.

- Malatya Park Ramazan Bayramı’nın 1.günü 12:00-23:00, ikinci ve üçüncü günü 10:00-23:00 saatleri arasında açık. Ramazanda ise haftaiçi 11:00-23:00, cuma, cumartesi ve pazar günleri ise 11:00-24:00 arası açık olacak.

- Sanko Park, 3,4,5,6,7 ve 8 Eylül’de 23:00’e kadar açık.

- Forum Aydın, 06 - 08 Eylül arası 24:00’te kapanacak.

- Korupark, Asmerkez Outlet, Zafer Plaza, Kent Meydanı gibi Bursa’daki tüm AVM’lerin çalışma saatleri 10:30- 22:00 olarak belirlenmiş. Ramazanın son 10 gününde ise kapanış saati 23:00 olacak.

- Ümraniye Meydan AVM yaz saati uygulaması sebebiyle Ramazan ayında ve tüm yaz döneminde 10:00-23:00 saatleri arasında açık.

- Forum Bornova, Ramazan ayı ve Bayram boyunca 23:00’e kadar açık kalacak.

- Erzurum AVM ise 2 Eylül’e kadar kapanış saatini 23:00 olarak belirledi. Alışveriş merkezi 03 - 08 Eylül tarihlerinde de gece saat 24:00’te kapanacak.

- Forum Ankara Outlet ise Ramazan boyunca her hafta sonu 23:00’e kadar açık kalacak.

- Antalya Migros AVM de yaz saati uygulaması sebebiyle Ramazan ayında ve tüm yaz döneminde 10:00-23:00 saatleri arasında açık.