AVM’ler krizden çıkmak için Anadolu’ya yöneldi

Alışveriş merkezleri (AVM) büyük markalarla kira krizi yaşayınca Anadolu’ya yöneldi. Lüks AVM’lerde Anadolu markaları boy göstermeye başladı.



Alışveriş merkezleri (AVM) ile perakendeciler arasında uzun süredir yaşanan kira tartışması ve Anadolu’da ardı ardına yapılan alışveriş merkezi yatırımları, yerel yeni markaların ortaya çıkmasına neden oldu.



Milliyet gazetesinin haberine göre çoğunluğu Anadolu kökenli bu markalar, AVM’lerin de yeni gözdeleri olmaya başlarken, alışveriş merkezleriyle yayılarak ulusal markalar arasında yerlerini alıyorlar.



AVM’ler bu sayede yaptıkları yatırımlarda mağaza karması yaparken, marka çeşitlemesine sahip olmaya başladı.



Yeni markaların Anadolu’nun nabzını çok iyi kavrayan markalar olduğunu söyleyen Corio Türkiye İcra Kurulu Başkanı Koray Özgül, “Anadolu’da her şeyden önce İstanbul’daki rakamlar yok. Çok daha ekonomik olmalısınız. Müşteriye ayrı bir hizmet vermelisiniz. Bu markalar Anadolulu müşterinin ne istediğini çok iyi biliyor. Ve çok güzel satış yapıyorlar. Fiyatları da ekonomik” dedi.



Lokal üretim kabiliyeti



Bu markaların daha lokal davranabildiklerini belirten Özgül, “Yerel ihtiyaca göre üretim yapıyorlar. Mesela Ruba Egeli bir firma. Ege’nin insanına göre ürün karması yapabiliyor” diye konuştu.



Anadolulu firmaların marka bilincinin arttığını kaydeden Özgül, “Artık hemen hemen hepsi markalaşmaya başladılar. Bizimle diğer AVM yatırımlarımıza da girmek istiyorlar” dedi.

İhtisaslaşma başladı



Bu markaların yerel zevklere daha iyi hizmet edebildiğini söyleyen Özgül, “Anadolu’da ihtisaslaşma başladı. Mesela Matmazel sadece çanta, Ruba sadece pantolon satışı yapıyor. Zeni ise Adapazarı’ndan çıkan bir marka. AVM’nin otoparkında mağaza açmıştı. Satışı o kadar iyiydi ki üst kata aldık.



İlk defa bizim AVM’de mağaza açtı. Bizimle birlikte diğer merkezlere de mağaza açacak.

Biz AVM yatırımcılarına düşen de bu markaları desteklemek. Çünkü Anadolu’da asıl değişimi yapacak olan AVM’lerdeki bu markalar” diye konuştu.



Her geçen gün başka bir markanın ortaya çıktığını ifade eden Özgül, şöyle devam etti:

“Türkiye’de 2001 yılında yaşanan krizde bir çok yıldız doğdu. Bu kriz döneminde de yeni yıldızlar doğacak. Her kriz yeni markalar yaratıyor. Anadolu’ya son derece uyum sağlayan markalar olacak. Bu da perakende sektörünün kazancı olacak.”



Anadolu’nun yeni yıldızları



Ruba: İzmir’de kurulan firma sadece pantolon satışı yapıyor. Yedi AVM’de mağazası bulunyor.

Süvari: Adanalı firma erkek giyimi üzerine faaliyet gösteriyor. Yurtiçinde 20’ye yakını AVM’lerde olmak üzere 43 mağazası bulunuyor.

Meru Döner: Antalya’da kurulan restoran zincirinin Türkiye genelinde 10’a yakın AVM’de şubesi var.

Zeni: Adapazarı’nda kurulan firma, çorap ve iç çamaşırı üzerine faaliyet gösteriyor.

Gönül Kahvesi: İzmir merkezli firma kahve ve çay evi konseptiyle faaliyet gösteriyor.

Keyf’inn Coffee’s: 2004 yılında İzmit’te kurulan Keyf’inn Coffee’s kahve konseptiyle faaliyet gösteriyor.

Takıştır: Düzce merkezli firma bijuteri sektöründe faaliyet gösteriyor.

KLF For You: Ankara’da kurulan firma, büyük beden kadın giyimi konusunda faaliyet gösteriyor.

Greyder: Çorum’da kurulan firma ayakkabı sektöründe faaliyet gösteriyor.

Ekmekiçi: İzmir’de kurulan firma, Türk usulü fast food dükkânlar zincirine sahip.

Journey: Ankara’da kurulan firma kadın hazır giyimi üzerine faaliyet gösteriyor.

Tüzün: Ankara’da kurulu firma, kadın hazır giyimi üzerine faaliyet gösteriyor.

Şişko Fast: İzmir’de kurulan firma, döner ve lahmacun üzerine faaliyet gösteren bir restoran zinciri.

Accort: Ankara’da kurulu firma, kadın hazır giyimi üzerine faaliyet gösteriyor.

Matmazel: Ankara’da kurulan firma çanta satışı üzerine faaliyet gösteriyor. Dört AVM’de mağazası bulunuyor.