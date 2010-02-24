AVM'ler hafta sonu kapanmayacak

T24 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, alışveriş merkezleri (AVM) ile ilgili hazırladıkları kanun tasarısını yakında TBMM'ye sevk edeceklerini belirterek, ''AVM'ler sosyal mekanlar haline dönüştü. Bu nedenle 'hafta sonları kapansın' yönündeki talepler gerçekçi değil'' dedi.



Bakan Ergün, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Adana Ticaret Odası (ATO) ve Adana Ticaret Borsası'nı (ATB) ziyaret etti.



Ergün, ziyaretlerde, Adana OSB'nin Türkiye'nin önemli organize sanayi bölgelerinden biri olduğunu ve 20 bine yakın kişiye istihdam sağladığını söyledi.



Son dönemde OSB'deki elektrik tüketiminde artış olmasının sevindirici olduğunu belirten Ergün, şöyle konuştu:





''Bu bölgenin önünün açık olduğunu gösteriyor. Elbette sorunlar var. En başta da enerji maliyetleri. Elektrik fiyatlarımız bazı ülkelere göre çok yüksek, bu konuda rekabetçi değiliz. Maliyetlerinin öngörülebilir şekilde azaltılmasında yarar var. Sanayicilerin OSB içinde olmalarını teşvik etmek gerekiyor. Dışarıda elektriği daha ucuz kullanan bir sanayici neden OSB'ye gelsin ki. Bunu süratli bir şekilde düzeltmemiz lazım.''



Ergün, dünyada Türkiye'nin sadece siyasi açıdan değil ekonomik açıdan da statüsünün yükseldiğini ifade ederek, ''Bizim bu çerçevede hareket etmemiz lazım. Tüm dünyada Türkiye'nin sanayicisine, ürünlerine ve markalarına ilgi artıyor. Bunlar taktir görürken bizim bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Israrlı bir şekilde pazar takibi yapmamız gerekiyor. Ürünlerimizi yılmadan, bıkmadan pazarlamalıyız. Dünyada Türkiye'yi merak edenler var. Merak edenler varken bundan yararlanmanın yollarını aramalıyız'' diye konuştu.



Ergün, bakanlık olarak bunlara çeki düzen vererek, OSB kurulması yönündeki talepleri titizlikle incelediklerini bildirdi.



Alışveriş Merkezi Kanunu



Ergün, alışveriş merkezleri (AVM) ile ilgili kanun tasarısı hazırladıklarını ve bakanlar kurulunda imzada olduğunu belirterek, yakında meclise sevk edeceklerini ifade etti.



Kanun tasarısında piyasanın bir bütün olarak menfaatini koruyacak ve bu çıkarları ekonomik gerçekler çerçevesinde koruyacak düzenlenmeler getirdiklerini anlatan Ergün, şunları kaydetti:



''AVM'ler günümüzün ihtiyaçlarına daha fazla karşılık veriyor. AVM'ler günümüzde sosyal mekanlar haline dönüştü. Vatandaşlar hafta sonlarını buralarda geçiriyorlar. Bu nedenle 'hafta sonları kapansın' yönündeki talepler gerçekçi değil.''