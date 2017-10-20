AVM'deki intihar girişimi kavgasına 2 tutuklama

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK’te, alışveriş merkezindeki kafenin terasında \'intihar girişimi\' kavgası olayında gözaltına alınan 3 kişiden 2\'si tutuklandı.

Olay, önceki günü akşam saatlerinde kent merkezindeki AVM’nin kafeteryasında meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Nuri K. ile 17 yaşındaki Cem Ç. ve aynı yaştaki Recep Ç. kafeteryanın terasında bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında 3 gençten birisi aşağıya sarkarak intihara kalkıştı. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis, intihar girişiminde bulunan genci ikna etmeye çalışırken aşağıda toplanan kalabalıktan bazıları, ‘Atla’ diye bağırdı. Kalabalığın kendisine tepki göstermesine öfkelenen genç intihardan vazgeçerken, yanındaki 2 arkadaşı ile birlikte terastaki masa ve sandalyeleri aşağıdaki kalabalığa attı. Aşağıdaki bazı kişiler de parke taşlarını sökerek onlara fırlattı. Bazıları da terasa çıkarak 3 gence saldırdı. Grubun tekme tokat dövdüğü 3 genç yaralandı. Polis, araya girerek öfkeli kalabalığı sakinleştirdi. Yaralanan 3 kişi, AVM’nin arka kapısından polis aracına götürüldü. 3 genç, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Nuri K. ve Cem Ç., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Recep Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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