AVM'de 'yan bakma' cinayeti

Güngören'de bir alışveriş merkezinde iddiaya göre 'yan bakma' nedeniyle Yunus Orhan isimli şahıs Necmettin Aktaş'ı 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Akşam saatlerinde Güngören'de bulunan bir AVM'nin yemek salonlarının bulunduğu katta meydana gelen olayda, görgü tanıklarının ifadesine göre Yunus Orhan isimli şahıs, tuvaletten çıkarken Necmettin Aktaş'ın kendisine yan baktığını düşünüp omzuna çarptı.



DHA'nın haberine göre, kısa süren tartışmanın ardından Necmettin Aktaş, yemek için masaların bulunduğu alana gelip oturdu. Yunus Orhan, tekrar göz göze geldiği Necmettin Aktaş ile tartışmaya başladı.



Orhan, yanında getirdiği bıçakla herkesin gözü önünde bir anda Aktaş'ın üzerine atladı. Necmettin Aktaş'ı boğazından ve 7 yerinden bıçaklayan Yunus Orhan, AVM'nin güvenlik elemanları tarafından yakalandı. Ağır yaralanan ve çok kan kaybeden Necmettin Aktaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayet zanlısı Yunus Orhan'ın, eşiyle kavgalı olduğu ve memleketi Rize'den eşiyle tekrar barışmak için 1 hafta önce İstanbul'a geldiği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından teslim alınan cinayet zanlısı Orhan, sorgulanmak üzere Güngören Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Hayatını kaybeden Necmettin Aktaş ise Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.