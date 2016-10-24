AVM’de tacize 3 yıl hapis

Kayseri'de bir alışveriş merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan 26 yaşındaki İsmail A., aynı alışveriş merkezi içerisinde çalışan 16 yaşındaki tezgahtar kadına tacizden 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre,Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuksuz yargılanan İsmail A. ve C.Ç. hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen İsmail A., "Bana iftira atıyorlar. Ben işe geldiğimde kadınlar lavabosunda temizlik yapıyordum. Hasta çocuğum var, yeni ev aldım. Böyle bir şey yapmam mümkün değil" dedi.

C.Ç. ise ifadesinde, "Ben lavaboya gittiğimde İsmail temizlik yapıyordu. Girmeden geri çıkarken arkamdan gelip saçıma dokundu ve taciz etti. Kendisinden şikayetçiyim" dedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu temizlik çalışanına 'Sarkıntılık suretiyle istismar' suçundan 3 yıl hapis cezası verdi.