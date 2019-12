AVM'de otomobil fırsatı!

Yeni yıla sayılı günler kala bir çok alışveriş merkezi, çekilişle verecekleri son model otomobillerle satışlarını artırmayı amaçlıyor. Neredeyse her AVM’nin içinde birbirinden güzel otomobiller sergileniyor.



Cepa Alışveriş ve Yaşam Merkezince düzenlenen "Yılın En İyisi, Yeni Yılın Hediyesi Kampanyası" kapsamında aynı gün yapılacak toplam her 50 YTL’lik alışveriş karşılığında son model Mazda kazanma şansı sunuluyor. 15 Şubat’a kadar sürecek kampanya sonucunda çekilişle belirlenecek 3 şanslı müşteri, "Mazda 6 Dynamic", "Mazda 3 Sedan Touring" ve "Mazda 2 MID" model otomobillerden birine sahip olabilecek.



Oran’da bulunan Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi, her 100 YTL’lik alışveriş karşılığında verdiği çekiliş kuponlarıyla, müşterilerine Audi A5 kazanma olanağı sunuyor. Panora’nın kampanyası 1 Aralık 2008 - 31 Ocak 2009 tarihleri arasında geçerli.



"Armada yeni yılda yıldızını yine parlatacak" sloganıyla kampanya düzenleyen Armada Alışveriş Merkezi, 15 Kasım 2008-28 Şubat 2009 tarihleri arasında yapılacak her 100 YTL alışveriş karşılığında vereceği kuponla müşterilerine 2009 model "Mercedes C180 K"ya sahip olma fırsatı sunuyor.



Etlik’te bu yıl hizmete açılan Forum Ankara Alışveriş Merkezinde "7 Haftada 7 Citroen Kazanma Şansı" sloganıyla kampanya düzenleniyor. 13 Kasım 2008 - 31 Aralık 2008 tarihleri arasında alışveriş merkezinden bir günde 75 YTL ve katları tutarında harcama yapan müşteriler, 7 hafta boyunca son model Citroen C3 X Furio otomobil kazanma şansına sahip olacak.



Yeni yılda müşterilerine son model otomobil kazanma imkanı sunan yerlerden biri de Ankara Optimum Outlet ve Eğlence Merkezi. Tek seferde her 50 YTL’lik ve üzeri alışverişe 1 adet çekiliş kuponu verecek olan Optimum AVM, yeni yılda 2009 model "Chevrolet Lacetti Sedan" otomobili talihli müşterisine hediye edecek. 1 Aralık- 15 Ocak tarihleri arasında yürütülecek kampanyanın çekilişi ise 24 Ocak.



Talih kuşu akaryakıt istasyonlarında



Öte yandan bazı benzin istasyonları, geleneksel hale getirdikleri kampanyalarla müşterilerine Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için çeyrek bilet vermeye bu yıl da devam ediyor. Talih kuşunu promosyon olarak kullanan Petrol Ofisi ve Opet, 31 Aralık’a kadar anlaşmalı kredi kartları ile tek seferde 100 YTL ve üzeri akaryakıt alanlara çeyrek bilet veriyor.



TOTAL’in gelenekselleşen "1 Milyon Yılbaşı Bileti Kampanyası" kapsamında 29 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında Club TOTAL ile tek seferde 75 YTL ve üzeri akaryakıt alışverişi yapanlar, alacakları çeyrek biletle yılbaşı büyük ikramiyesi olan 25 milyon YTL’ye ulaşma şansına sahip oluyor.



BP ve Shell ise belirli akaryakıt alışverişleri karşılığında müşterilerine cep telefonu kazanma şansı sunuyor.



Yeni yıla sayılı günler kala, birçok firma da verdikleri ajanda, kupa, rozet, takvim gibi değişik hediyelerle satışlarını artırmayı amaçlıyor.