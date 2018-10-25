AVM'de kur kavgası devam ediyor

Alışveriş merkezlerindeki (AVM) kiralarda kur anlaşmazlığı bitmedi. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, dolarla kiralamayı yasaklayan son düzenleme sonrası birçok AVM’nin harekete geçtiğini söylerken bazılarının fiyatı yukarı yönlü revize ettiğini bildirdi.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun aktardığına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın AVM’leri de içeren kiraların dövizle belirlenmesi yasağı sonrası bazı AVM’lerin yeni taleplerle perakendecilerin karşısına çıktığını söyleyen Baran şöyle devam etti:

“İlk kur şokundan sonra AVM’lerin bir bölümünde kurlar 2.5-3 TL gibi rakamlara sabitlenmişti. Ancak bakanlığın dövizle sözleşmeleri TL’ye çevirmede öngördüğü kur 3 lira 77 kuruş oldu. Bir de bunun üzerine TÜFE birleşik hesabı ekleniyor ve bin dolar karşılığı 4 bin 509 liraya kadar çıkıyor. Bu rakamların ortaya çıkmasından sonra AVM’lerde de tavır değişikliği olmaya başladı. Düzenlemeyi gerekçe göstererek, anlaştıkları kur rakamlarını iptal ediyor ve rakamı yukarı revize ediyorlar. Gördüğümüz kadarıyla yaygın bir sorun bu, en son bir perakendeci üyemiz geldi. Kirası bir anda 100 bin TL’den 180 bin TL’ye çıkarıldı.”