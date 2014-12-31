AVM'de eşini ve yanında oturan kişiyi öldürdü

İstanbul'da Sancaktepe’de Merdan K. (33), bir alışveriş merkezinde birlikte otururken gördüğü eşi Meltem K., (25) ile yanındaki Adem G’ye (33) kurşun yağdırarak öldürdü. Alışveriş merkezindeki karışıklıktan yararlanarak kaçan Merdan K., 2 saat sonra polise teslim oldu.

Taşdelen Mahallesindeki bir alışveriş merkezinde dün saat 17.40 sıralarında meydana gelen olayda, bir kafeteryada oturan Meltem K., ile Adem G., silahlı bir kişinin saldırısına uğradı.



Kalabalığın içinden çıkan kişi, masada oturanlara kurşun yağdırırken Meltem K., 6 yerinden yanındaki Adem G. ise 8 yerinden vuruldu.



Yılbaşı alışverişi nedeniyle kalabalık olan alışveriş merkezinde silah sesleri üzerine büyük panik yaşandı. Çıkan karışıklıktan faydalanan şüpheli, olay yerinden yaya olarak kaçmayı başardı. Meltem K., ile Adem G., olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken olaydan iki saat sonra Sancaktepe polis merkezine giden Merdan K., saldırıyı kendisinin yaptığını söyleyerek teslim oldu, kullandığı silahı da polise teslim etti. Merdan K.’nın kendisine sorgulayan polislere, eşinin kendisini aldattığını öğrendiğini, takip ettiğinde de bir erkekle buluştuğunu gördüğünü ve cinayeti işlediğini anlattığı öğrenildi.

Meltem K.’nın üç çocuğu, Adem G.’nin de evli ve 3 çocuklu olduğu öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.